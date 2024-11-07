Последние слова королевы: что написала Елизавета II в своем дневнике за несколько дней до смерти

Из-за плотного графика у Елизаветы II не было времени подробно описывать свои дни, а однажды она рассказала редактору Кеннету Роузу: "У меня нет времени записывать разговоры, только события".

В новой биографии короля Чарльза, написанной Робертом Хардманом , автор рассказал, что Ее покойное Величество продолжала вести дневник вплоть до своих последних дней , которые она провела в своем шотландском поместье Балморал.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Ее последняя запись была такой же практичной, как и всегда. Она описала еще один обычный рабочий день, начинающийся обычным образом — "Эдвард пришел ко мне" , — ее личный секретарь, сэр Эдвард Янг, занимался последними приготовлениями для приведения к присяге новых министров администрации Трасс". За день до своей кончины, 8 сентября 2022 года, Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, прежде чем назначить его преемницей Лиз Трасс, пишет Hello!

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В прошлом королевские дневники становились достоянием общественности, включая дневник покойной королевы Виктории, прапрабабушки королеві Елизаветы II. Ранее мы подробно рассказывали историю любви королевы Виктории и ее мужа принца Альберта.

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