Последние слова королевы: Сара Йоркская поделилась, что сказала ей Елизавета II перед смертью

Сара Фергюсон рассказала о том, какие последние слова сказала ей покойная королева Елизавета II перед смертью в сентябре 2022 года.

В интервью британской газете The Times Сара Йоркская, бывшая жена принца Йоркского Эндрю, который снова попал в скандал, рассказала, какие слова сказала ей ее свекровь королевы Елизавета II незадолго до своей смерти.

"Сара, помни, что ты достаточно хороша", — сказала Елизавета своей экс-невестке Саре. "Она знала меня всю мою жизнь и любила меня", — добавила герцогиня в интервью, опубликованном в британской газете The Times.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Герцогиня Йоркская, которая была замужем за принцем Эндрю (любимым сыном королевы) с 1986 по 1996 год, добавила, что, несмотря на их давнюю связь, она все еще нервничала перед встречей с королевой Елизаветой.

"Она была королевой Англии", — прокомментировала этот момент Сара, пишет People.

Напмоним, в этом же интервью Сара рассказала о своих отношениях с королем Чарльзом и о том, как монарх ее называет в приватной обстановке.

"Я знаю короля всю свою жизнь, и я его просто обожаю", - заявила она.

Сара Йоркская и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как однажды королева Елизавета II выгнала Сару Йоркскую из Балморала со скандалом.

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