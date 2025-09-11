- Дата публикации
Последний наряд Дианы: во что была одета принцесса в свой фатальный день
Принцесса Диана трагически умерла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года и тот фатальный день не только шокировал ее семью, но и мир.
В свой последний день своей жизни Диана надела лаконичный наряд в любимом стиле — сочетала удобные брюки и блейзер. Когда ее сфотографировали живой в последний раз возле отеля Ritz, она носила блейзер от бренда Armani черного цвета.
Согласно Daily Mail, опись всех вещей, принадлежавших принцессе, составленная французской полицией, была представлена в качестве доказательства на слушании после того, как ее бывший дворецкий Пол Баррелл был допрошен. Он рассказал следствию, что, когда прибыл в Париж после автокатастрофы в августе 1997 года, ему передали некоторые из ее личных вещей, в частности драгоценности, которые были на ней в день смерти.
«Это было очень удручающе, потому что большинство украшений были сломаны, за исключением одной серьги, которая так и не нашлась».
Также в списке вещей, опубликованном Brigade Criminelle, подразделением судебной полиции Парижа, указано, что на Диане были брюки, боди, пара черных атласных туфель от Versace на шпильке, жакет от Armani и черный ремень Ralph Lauren из крокодиловой кожи.
Позже в автомобиле Mercedes, в котором разбились Доди Файед и принцесса, были обнаружены золотая сережка, которая была слегка помята и у которой отсутствовала застежка, а также шесть белых жемчужин.
Похоронили Диану в закрытом гробу. Ее последнее платье создала дизайнер Кэтрин Уокер — наряд принцесса приобрела за несколько недель до трагедии. Это было лаконичное платье с длинными рукавами.
Внезапная и неожиданная смерть популярной королевской особы шокровала мир. В день похорон, которые состоялись 5 сентября, многие выражали свои соболезновния королевское семье, а Лондон просто «утонул» в цветах — поклонники принцессы оставляли букеты, свечи, открытки и личные послания у Кенсингтонского дворца в течение многих месяцев.