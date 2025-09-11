Последний наряд Дианы: во что была одета принцесса в свой фатальный день

Принцесса Диана / © Getty Images

В свой последний день своей жизни Диана надела лаконичный наряд в любимом стиле — сочетала удобные брюки и блейзер. Когда ее сфотографировали живой в последний раз возле отеля Ritz, она носила блейзер от бренда Armani черного цвета.

Согласно Daily Mail, опись всех вещей, принадлежавших принцессе, составленная французской полицией, была представлена ​​в качестве доказательства на слушании после того, как ее бывший дворецкий Пол Баррелл был допрошен. Он рассказал следствию, что, когда прибыл в Париж после автокатастрофы в августе 1997 года, ему передали некоторые из ее личных вещей, в частности драгоценности, которые были на ней в день смерти.

Диана, принцесса Уэльская, и Доди Аль-Файед (оба частично видны на заднем сиденье), телохранитель Тревор Рис-Джонс (впереди слева) и водитель Анри Поль в их Mercedes-Benz S280 незадолго до фатальной аварии. Париж, 31 августа 1997 года. Фотография Жака Ланжевена была представлена ​​в качестве доказательства в расследовании аварии. Присяжные пришли к выводу, что Диана и Доди были убиты из-за безрассудного вождения Анри Поля и преследовавших их папарацци. / © Getty Images

«Это было очень удручающе, потому что большинство украшений были сломаны, за исключением одной серьги, которая так и не нашлась».

Также в списке вещей, опубликованном Brigade Criminelle, подразделением судебной полиции Парижа, указано, что на Диане были брюки, боди, пара черных атласных туфель от Versace на шпильке, жакет от Armani и черный ремень Ralph Lauren из крокодиловой кожи.

Позже в автомобиле Mercedes, в котором разбились Доди Файед и принцесса, были обнаружены золотая сережка, которая была слегка помята и у которой отсутствовала застежка, а также шесть белых жемчужин.

Автомобиль, в котором разбилась принцесса Диана / © Associated Press

Похоронили Диану в закрытом гробу. Ее последнее платье создала дизайнер Кэтрин Уокер — наряд принцесса приобрела за несколько недель до трагедии. Это было лаконичное платье с длинными рукавами.

Гроб с телом Дианы, принцессы Уэльской, увенчанный Королевским штандартом, несут летчики Королевских ВВС после прибытия на авиабазу Нортхолт 31 августа 1997 года из Парижа / © Associated Press

Внезапная и неожиданная смерть популярной королевской особы шокровала мир. В день похорон, которые состоялись 5 сентября, многие выражали свои соболезновния королевское семье, а Лондон просто «утонул» в цветах — поклонники принцессы оставляли букеты, свечи, открытки и личные послания у Кенсингтонского дворца в течение многих месяцев.

