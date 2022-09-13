Последний путь королевы: дети монарха попрощались с Елизаветой II в Шотландии

Вчера члены королевской семьи собрались в Шотландии, в соборе Святого Джайлса на службе в честь королевы Елизаветы II.

В сопровождении одинокого волынщика из Балморала, исполняющего причитания, Ее Величество вынесли из дворца Холирудхаус, где она отдыхала после шестичасового путешествия вчера из родного замка в Абердиншире.

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

Гроб королевы был задрапирован Королевским штандартом в Шотландии и украшен венком из цветов, состоящих из белых кустовых роз, белых фрезий, белых пуговичных хризантем, высушенного белого вереска из Балморала, кустового эрингиума, листвы, розмарина, гебе и питтоспорума.

Когда зазвучал национальный гимн, гроб осторожно опустили в катафалк под наблюдением заметно взволнованного короля Чарльза и его братьев Эндрю и Эдварда и сестры Анны, королевской принцессы.

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

Волынки играли национальный гимн из Холирудского дворца, когда кортеж с гробом королевы начал прогулку по Королевской миле. Катафалк с Ее Величеством сопровождала рота королевских лучников, королевских шотландских телохранителей. Впереди парада ехала конная полиция в парадной одежде.

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

Король Чарльз торжественно шел в ногу со своими братьями и сестрой за любимой матерью. Люди, которые вышли на улицы Шотландии проводить королеву в последний путь, то стояли, молча склонив головы, когда мимо проезжал катафалк, то аплодировали монарху.

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

Службу в соборе Святого Джайлса посетила также королева-консорт Камилла, она была в черном платье-пальто и шляпе с перьями. А также другая невестка королевы – графиня Софи Уэссекская, она была в черном наряде и лаконичной шляпке-таблетке.

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

Старшие дети королевы – Чарльз и Анна, а также младший принц Эдвард – были в военной форме, а средний сын Эндрю, который больше не выполняет королевских обязанностей из-за сексуального скандала, в котором он был замешан, был одет в гражданское.

Прощание с королевой Елизаветой II в соборе Святого Джайлса, в Шотландии / Фото: Associated Press

Принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард / Фото: Getty Images

Также на церемонии присутствовала первый министр Шотландии Никола Стерджен и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Никола Стерджен / Фото: Associated Press

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