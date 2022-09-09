Последний путь королевы: где, когда и как будут проходить похороны Елизаветы II

Королевские похороны всегда были событием впечатляющим. Но похороны любимой и самой долгоправящей королевы Британии, скорее всего, превзойдут своей масштабностью все предыдущие церемонии.

Государственные похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. О том, как именно все будет происходить, написал The Sun.co.uk.

Когда состоятся королевские похороны

Ожидается, что все подробности будут раскрыты позже сегодня, после того как король Чарльз встретится с графом Маршалом, герцогом Норфолком, чтобы обсудить последние детали тщательно срежиссированного прощания.

Дата похорон еще не подтверждена, хотя их можно ожидать примерно через десять дней - в понедельник, когда закончится десятидневный траур, объявленный королем Чарльзом.

Кто будет нести гроб и кто пойдет в траурной процессии

Британские принцы Филипп, принц Уильям, граф Спенсер, принц Гарри и принц Чарльз идут возле Вестминстерского аббатства во время похоронной процессии Дианы, принцессы Уэльской. / Фото: Associated Press

Многие ожидают, что гроб королевы не будут везти в карете, запряженной лошадьми, его будут нести на лафете по улицам Лондона служащие военно-морских сил Великобритании, как это было на похоронах ее отца, короля Георга VI, чей гроб несли матросы Королевского флота после его смерти в 1952 году.

Старшие члены королевской семьи пойдут за гробом в скорбном молчании, как это было на похоронах Дианы и герцога Эдинбургского.

Военные выстроятся вдоль улиц и также присоединятся к шествию.

Главы государств, премьер-министры и президенты, европейские члены королевской семьи и ключевые фигуры общественной жизни будут приглашены в Вестминстерское аббатство.

Ожидается, что на церемонии примут участие до 2000 высокопоставленных лиц, а десятки миллионов телезрителей со всего мира будут смотреть богослужение по телевидению.

Кто будет обеспечивать безопасность

Тысячи людей выстроятся вдоль церемониального маршрута, чтобы засвидетельствовать свое почтение перед похоронами. Бывший глава отдела по борьбе с терроризмом Ник Олдворт сказал, что полиция и службы безопасности ожидают огромные толпы скорбящих.

Олдворт отметил: "Это, вероятно, будет самая крупная операция по обеспечению безопасности, которая когда-либо была проведена в Великобритании".

Полицейские с огнестрельным оружием и снайперы на крышах будут дежурить, пока кортеж будет двигаться, из-за опасений потенциальных терактов, нацеленных на большие толпы. Полиция и службы безопасности будут контролировать планы из центральной оперативной комнаты в Ламбете, в Южном Лондоне.

Операцию возглавит старший офицер полиции, известный как золотой командир. Гроб будет перевезен в часовню Святого Георгия.

Где будет похоронена королева

Мемориальная часовня Георга VI в Виндзоре, где похоронен король Георг VI, который умер в 1952-м, и Елизавета, королева-мать. / Фото: Getty Images

Позже той же ночью высокопоставленные члены королевской семьи соберутся на частную службу погребения. Королева будет погребена в мемориальной часовне короля Георга VI. Она будет помещена рядом с ее матерью и отцом и прахом ее сестры принцессы Маргарет, которая умерла в 2002 году.

В качестве еще одной трогательной дани гроб ее любимого покойного мужа, принца Филиппа, будет перемещен из Королевского хранилища к ней в часовню короля Георга VI в Виндзоре.

Кто будет заниматься организацией и проведением похорон

Ее похороны планировались на протяжении десятилетий и будут проведены с военной точностью до минуты.

Многочисленная группа королевских придворных и старших советников была вызвана в Букингемский дворец и Кларенс-хаус после ее смерти, чтобы привести этот план в действие.

Граф Маршал, герцог Норфолк Эдвард Фицалан-Ховард(на фото слева) / Фото: Getty Images

Граф Маршал возьмет на себя подготовку к похоронам, а затем и к коронации короля Чарльза III. Нынешний граф Маршал — 18-й герцог Норфолк Эдвард Фицалан-Ховард, унаследовавший этот пост после смерти своего отца в 2002 году.

Сэр Эдвард Янг / Фото: Getty Images

Личный секретарь королевы - сэр Эдвард Янг, проработавший на монарха более 18 лет - также будет играть ключевую роль в ближайшие дни. Он будет консультировать короля Чарльза III по государственным и конституционным вопросам, а также тесно сотрудничать с правительством в преддверии похорон, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование монархии.

Главный личный секретарь короля Чарльза, сэр Клайв Олдертон, будет тесно сотрудничать с сэром Эдвардом, чтобы подготовить Чарльза к жизни в качестве монарха.

Анджела Келли, старший костюмер и личный советник королевы, вероятно, будет отвечать за выбор похоронного платья или мантии монарха. Она наблюдает за бригадами швей, которых также могут попросить помочь подготовить траурную одежду и похоронные наряды для королевской семьи.

Кто сломает белый посох над могилой королевы

Лорд Чемберлен, барон Паркер Минсмерский / Фото: Getty Images

Лорд Чемберлен, барон Паркер Минсмерский, также сыграет чрезвычайно символическую и малоизвестную роль во время похорон. Бывший глава разведки МИ5 является самым высокопоставленным чиновником королевского двора. В торжественных случаях лорд-камергер носит с собой белый посох и золотой ключ, символы его должности. Традиция диктует, что теперь лорд-камергер должен сломать свой белый посох над могилой королевы — символический жест, знаменующий смерть государя, которому он служит.

Кому устраивали государственные похороны, а кому - королевские

Похороны Уинстона Черчилля / Фото: Associated Press

Последние полноценные государственные похороны в Великобритании состоялись в 1965 году для премьер-министра военного времени Уинстона Черчилля. Торжественные королевские похороны, аналогичные государственным похоронам, проводятся для членов королевской семьи, имеющих высокие воинские звания, для супруги государя и наследника престола. Герцога Эдинбургского устроили торжественные королевские похороны в апреле прошлого года, как и для королевы-матери в 2002 году.

Похороны принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Диана, принцесса Уэльская, также была удостоена церемониальных королевских похорон в 1997 году, несмотря на то, что больше не была Ее Королевским Высочеством.

Похороны Маргарет Тэтчер / Фото: Associated Press

Похороны баронессы Тэтчер в апреле 2013 года были торжественными похоронами со всеми воинскими почестями, ее гроб был доставлен процессией в собор Святого Павла на лафете, запряженном шестью вороными лошадьми. Сообщается, что бывшему премьер-министру Бенджамину Дизраэли предложили государственные похороны, но он отказался от них в своем завещании.

Герцога Виндзорского, отрекшегося от престола Эдуарда VIII, в 1972 году устроили частные королевские похороны, хотя герольдмейстер Подвязки произнес слова во время службы, обычно предназначенные для государственных похорон. Он был единственным государем, у которого не было королевских государственных похорон с 1727 года, когда Георг I умер и был похоронен за границей.

Последняя вахта военного бдения начнется в 6 часов утра в день похорон королевы, поскольку нация готовится к самому трепетному прощанию за всю новейшую историю. Ожидается, что премьер-министр Лиз Трасс объявит выходной день, чтобы страна могла объединиться в трауре.

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