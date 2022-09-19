Последний путь королевы: как Британия прощается с Елизаветой II

Весь мир сегодня прикован к телевизионной трансляции похорон королевы Елизаветы II. Самого долгоправящего монарха Великобритании, которая скончалась 8 сентября, а сегодня будет похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре.

Сегодня утром двери Вестминстер-холла, где всю прошлую неделю находился гроб с телом королевы Елизаветы II и публика могла прийти и проститься с монархом, закрыли. И началась подготовка к перемещению тела в Вестминстерское аббатство.

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Пока члены семьи собирались и готовились каждый выполнять свою роль, гости, мировые лидеры, члены семьи королевы, которые не участвовали в процессии и члены разных королевских домов собрались в Вестминстерском аббатстве, где в обед началась служба по королеве Елизавете II.

В 12:45 Ее Величество на лафете привезли в аббатство, куда уже приехали король Чарльз III, королева-консорт Камилла, принцы Уильям и Гарри, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард, члены королевского двора и другие участники процессии. Далее процессия прошла до самого входа в аббатство.

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Уже на входе к присутствующим присоединились королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская, Кэтрин со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, Меган, герцогиня Сассекская. Камилла и Кейт с детьми приехали в одном автомобиле, а вот Меган прибыла отдельно, так как не является работающим членом семьи.

Принц Эндрю и принц Гарри / Фото: Associated Press

Майк и Зара Тиндалл, сестры Беатрис и Евгения с мужьями / Фото: Associated Press

Меган, герцогиня Сассекская и принцесса Уэльская с детьми / Фото: Getty Images

Члены семьи шли за гробом по аббатству под сопровождение военного оркестра. И в 13:00 началась торжественная служба, которую, как известно, посетило более 2 тысяч человек.

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские с детьми, графиня Софи и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

На службе присутствовали родители принцессы Уэльской, Кэрол и Майкл Миддлтон, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит, президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден, экс-премьер-министр Борис Джонсон с супругой Кэрри, премьер-министр Лиз Трасс с супругом, король и королева Испании Филипп VI и Летиция, король и королева Бельгии Филипп и Матильда, королева Иордании Рания и король Абдалла II, княгиня Монако Шарлин и князь Альбер II, королева Сильвия и король Швеции Карл Густав и многие-многие другие.

Джилл и Джо Байден / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II и королевская семья Нидерландов / Фото: Getty Images

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Служба в Ветсминстерском аббатстве закончилась двумя минутами молчания. После этого гроб вынесли, снова поместили на лафет и началась процессия к Веллингтонской арке. За гробом снова прошлись король Чарльз III, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард, принцы Уильям и Гарри, Питер Филлипс.

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Завершится процессия около Веллингтонской арки, после чего в 15:00 оттуда гроб на катафалке повезут в Виндзор. Члены семьи отправятся следом на машинах. И в 18:00 в часовне Святого Георгия начнется служба для семьи и сотрудников дворца и королевы Елизаветы II, которую проведет архиепископ Кентерберийский.

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Перед последним гимном корону, скипетр и державу - символы власти - перенесут с гроба на алтарь. В конце церемонии гроб опустится в Королевский склеп, как это было с принцем Филиппом, мужем королевы.

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Прощание с королевой Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Сама церемония погребения состоится в 21:30, и на ней будут присутствовать только члены семьи. После церемонии гроб с телом Елизаветы II будет перемещен в семейную часовню короля Георга VI, где покоится отец Елизаветы II - король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Туда же переместят и гроб принца Филиппа.

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