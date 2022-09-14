Последний раз в Парламенте: гроб Елизаветы II с почестями перенесли из Букингемского дворца в Вестминстер-холл

Сегодня гроб с телом королевы Елизаветы II перенесли из Букингемского дворца в здание Парламента.

Величественная архитектура Вестминстер-холла была выбрана королевой, в деталях продумавшей церемонию своих похорон, прекрасно подходит для последнего прощания подданных со своей королевой.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Каждый год Елизавета II открывала очередную сессию парламента приветственной речью с момента своего вступления на престол в 1952 году. Исключений было всего три: в 1959 и 1963 годах, когда Елизавета вторая была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом а также в этом году, когда королева уже не смогла прийти в парламент.

Фото: Associated Press

И вот сегодня, гроб с телом королевы прибыл в Вестминстер-хол, где он будет находиться четыре дня до самых похорон.

Фото: Associated Press

Из Букингемского дворца траурную процессию сопровождали королевские гвардейцы и члены королевской семьи.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Король Чарльз возглавлял процессию, к нему также присоединились пешком принц Гарри и принц Уильям и королевская принцесса Анна.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press



Другие члены королевской семьи, такие как королева-консорт Камилла, принцесса Кейт и герцогиня Сассекская Меган Маркл, приехали в здание Парламента на автомобилях.

Фото: Associated Press

Все действующие члены королевской семьи, имеющие воинские звания, включая принцессу Анну, были в мундирах и с орденами. И все шли в ногу с гвардейцами.

Фото: Associated Press

На крышке гроба стояла императорская государственная корона, изготовленная для коронации короля Георга VI в 1937 году, которую Елизаветы II надевала в особо торжественных случаях.

Фото: Associated Press

По обе стороны дороги выстроились желающие проститься с королевой.

Фото: Associated Press

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