Последний семейный выход: королева Елизавета II пригласила Гарри и Меган появиться всем вместе на балконе Букингемского дворца

Недавно принц Гарри и Меган тайно посетили Виндзор, где встретились с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом.

Подробности этой встречи в прессе не разглашались. Известно стало лишь то, что чета Сассекских пообещала королеве, что она непременно увидит своих правнуков – Лилибет и Арчи – при личной встрече уже очень скоро.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Издание Daily Mail пишет, что Гарри и Меган пригласили приехать в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы и также пригласили появиться на балконе Букингемского дворца. Если пара решится приехать, то появится на многих семейных мероприятиях, включая традиционный выход на балкон и службу благодарения в соборе Святого Павла.

Однако, учитывая, что они больше не являются высокопоставленными членами королевской семьи, они не могут принимать участие в Trooping the Color или играть центральную роль в каких-либо мероприятиях, происходящих в течение четырехдневных выходных в дни государственных праздников, которые пройдут со 2 по 5 июня. Последний раз на этом балконе Гарри и Меган появились в 2019 году.

Королева Елизавета II с семьей, 2019 год / Associated Press

Принц Гарри нарушил молчание после того, как повидался с бабушкой королевой Елизаветой II. Он рассказал, что было здорово увидеть свою почти 96-летнюю бабушку во время их короткой остановки в Виндзорском замке. Там же Гарри повидался и с отцом Чарльзом.

Во дворце считают, что присутствие Гарри и Меган на юбилейном параде будет иметь большое значение для Ее Величества. И, скорее всего, это будет последняя большая семейная встреча на балконе Букингемского дворца. И хотя Елизавета II продолжит свое правление и далее, уже практически официально заявлено, что она не будет посещать публичные мероприятия, как раньше.

Королева Елизавета II / Getty Images

Читайте также: