Последний визит в качестве канцлера: Ангела Меркель встретилась с королевой Елизаветой II

Это был 22-й визит Меркель в Британию с тех пор, как она стала канцлером, и один из серии ее прощальных официальных визитов.

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела с рабочим визитом в Великобритании. Сначала она встретилась с премьер-министром Борисом Джонсоном в его загородной резиденции, а потом отправилась на аудиенцию с королевой Елизаветой II.

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Встреча с монархом состоялась в Дубовой комнате Виндзорского замка. Это был последний визит Ангелы в Великобритании в качестве канцлера, ведь скоро срок ее полномочий подходит к концу.

Королева выбрала для встречи голубое платье с зелеными цветами и длинным рукавом. Интересной деталью фасона ее платья стала рюша на подоле. Дополнили образ королевы черные лакированные туфли, любимая укладка и макияж с яркой помадой.

Из украшений Ее Величество выбрала жемчужный набор, в котором в последнее время часто постоянно появляется, часы и брошку с бриллиантами и изумрудом.

Королева Елизавета II и Ангела Меркель / Associated Press

На канцлере был деловой жакет голубого цвета без воротника и с прорезными рукавами, классические черные прямые брюки и черные туфли на низком ходу. Шею она украсила ожерельем. Аккуратная укладка и макияж с черными стрелками завершил деловой аутфит Ангелы.

Королева Елизавета II и Ангела Меркель / Associated Press

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Жакеты Ангелы Меркель (20 фото)

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