Последний выход королевы на балкон: кто убедил Елизавету II появиться перед ликующей толпой в июне 2022-го
За 70 лет правления королевы Елизаветы II было множество знаковых моментов, но некоторые из них запоминаются больше других, и ее последнее появление на балконе Букингемского дворца — один из таких.
Это были выходные, посвященные ее Платиновому юбилею, всего за несколько месяцев до смерти монарха.
Королева была явно растрогана, глядя на ликующую толпу, и, по всей видимости, мы бы никогда не стали свидетелями этого момента, если бы не ее сын Чарльз.
В своей недавно вышедшей биографии «Елизавета II» автор Роберт Хардман предполагает, что королева Елизавета с удовольствием смотрела бы «Платиновое шествие» по телевизору, но Чарльз посчитал, что ее планы следует изменить, пишет журнал People.
Хардман пишет, что личный секретарь королевы сэр Эдвард Янг «поспешил в Виндзор, чтобы лично настоять на этом». Ее Величество убедили совершить поездку в Лондон, и вскоре «на флагштоке над Букингемским дворцом внезапно появился Королевский штандарт».
Говорят, что монарх «прибыла через задние ворота» и вышла на балкон, где стояла уже много раз, в зеленом пальто и «без посторонней помощи, кроме трости». Ее сопровождали принц Чарльз, Камилла и семья Уэльских — принц Уильям, Кейт и дети пары.
«Плохая погода в конце дня помешала традиционному пролету пилотажной группы „Красные стрелы“. Но это не имело значения. В этот раз грандиозным финалом стала сама королева», — пишет Хардман.
На фотографиях видно, что в глазах Ее Величества стояли слезы. Она, очевидно, знала, что это был ее финальный выход на балкон. Елизавета II была совершенно потрясена количеством людей, ожидающих встречи с ней. Хрупкая, она стояла, придерживаясь за трость, а другой рукой махала толпе. Это был невероятный момент приветствия публики и одновременно прощания с ней.