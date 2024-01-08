Последний выход в роли королевы: Маргрете II в ярком платье появилась во дворце

Монарх получила список получателей медалей и орденов перед публичной аудиенцией в замке Кристиансборг в Копенгагене, которую проведет прежде, чем 14 января в Дании произойдет смена престола. Это последнее официальное мероприятие королевы Маргрете II.

В этот рабочий день Ее Величество не изменила себе и появилась на работе в фиолетовом платье прямого силуэта с поясом, подчеркивающим талию, сверху набросила платок и пришпилила брошку на грудь. Ее волосы были заколоты заколкой, а в ушах были крупные серьги.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II - самый долгоправящий монарх в Европе, заявила 31 декабря 2023 года, что она отречется от престола 14 января 2024 года и передаст престол своему сыну, наследному принцу Фредерику. Позже в Сети появились версии тех причин из-за которых королева, которая говорила, что не планирует отрекаться от трона, вдруг сделала это.

Напомним, ранее мы вспоминали историю жизни и правления королевы Маргрете II за 52 года ее правления. Теперь в Дании настанет эра королей.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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