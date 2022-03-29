Последняя записка мужу: стало известно, что написала королева Елизавета II в коротком послании принцу Филиппу

Сегодня в Вестминстерском аббатстве состоится служба памяти в честь принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, и был похоронен 17 апреля в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Мы вспоминаем сегодня этот день и особую записку, которую оставила для Филиппа его супруга королева Елизавета II. Монарх возложила особый венок на гроб герцога в день его похорон, и на нем была специальная записка, которая гласила: "В память о любви, Елизавета".

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

Записка была написана от руки и обрамлена черным цветом, что соответствует траурным ритуалам королевской семьи. В венке были белые лилии, маленькие белые розы, белые фрезии, белые восковые цветы, белый душистый горошек и жасмин.

История любви Елизаветы II и принца Филиппа длилась 73 года и чуть больше 4 месяцев. Королева много раз говорила, что если бы не Филипп, она бы не справилась с тяжким бременем короны.

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