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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Последовала примеру Меган Маркл: королева Камилла решила оригинально украсить руку

77-летняя королева Камилла посетила аббатство Хексэм в Англии, где продемонстрировала новое украшение.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Супруга короля Чарльза решила украсить мизинец кольцом, как Меган Маркл. Герцогиню Сассекскую часто фотографируют с ее фирменным кольцом на мизинце с трехкаратным бриллиантом, а вот Камилла украсила руку золотым кольцом. Также перстень на мизинце на протяжении многих лет носит и Чарльз.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Что касается наряда, то Камилла надела голубой костюм пастельного цвета от Bruce Oldfield, который включал юбку ниже колен и жакет с оригинальным подолом и рукавами. Также день был дождливым, поэтому королева держала в руке прозрачный зонтик.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Этот наряд она дополнила белым топом, туфлями с черным мысом Chanel и небольшой брошью-подковой, которая украшала ее жакет. Традиционно на ее руке был и любимы браслет от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, что ранее Камилла посетила выставку в Лондоне British Flowers Week, которая прошла в Садовом музее. На мероприятии Ее Величество появилась в элегантном платье миди своего любимого немного свободного фасона и укорочеными рукавами, а также неожиданно сделала комментарий о родственнице Чарльза.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз и императорская чета Японии / © Associated Press

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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