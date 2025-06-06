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Последовала примеру Меган Маркл: королева Камилла решила оригинально украсить руку
77-летняя королева Камилла посетила аббатство Хексэм в Англии, где продемонстрировала новое украшение.
Супруга короля Чарльза решила украсить мизинец кольцом, как Меган Маркл. Герцогиню Сассекскую часто фотографируют с ее фирменным кольцом на мизинце с трехкаратным бриллиантом, а вот Камилла украсила руку золотым кольцом. Также перстень на мизинце на протяжении многих лет носит и Чарльз.
Что касается наряда, то Камилла надела голубой костюм пастельного цвета от Bruce Oldfield, который включал юбку ниже колен и жакет с оригинальным подолом и рукавами. Также день был дождливым, поэтому королева держала в руке прозрачный зонтик.
Этот наряд она дополнила белым топом, туфлями с черным мысом Chanel и небольшой брошью-подковой, которая украшала ее жакет. Традиционно на ее руке был и любимы браслет от Van Cleef & Arpels.
Напомним, что ранее Камилла посетила выставку в Лондоне British Flowers Week, которая прошла в Садовом музее. На мероприятии Ее Величество появилась в элегантном платье миди своего любимого немного свободного фасона и укорочеными рукавами, а также неожиданно сделала комментарий о родственнице Чарльза.