Последствия стресса для организма и его профилактика: советы психолога

Последствия стресса для организма и его профилактика: советы психолога

Стресс – это защитная реакция нашего организма на внешние раздражители. Во время войны каждый из нас испытывает стресс.

Стресс оказывает влияние на эмоции, настроение и поведение. Однако не следует забывать, что он может серьезно влиять и на человеческий организм. Психолог Галина Волошина и телеграмм-канал "Психологическая поддержка" рассказывают, что именно влияет на стресс и что с этим делать.

Центральная нервная и эндокринная системы

Под влиянием хронического стресса ЦНС становится уязвимой, что может привести к изменениям в поведении, стать причиной переедания, недоедания, злоупотребления алкоголем, наркотиками или социальной абстиненции.

Респираторная и сердечно-сосудистая системы

При стрессе у человека может ускоряться дыхание, а это может испытывать определенные трудности, если лицо испытывает такие проблемы, как астма или эмфизема. Сердце в состоянии стресса тоже работает быстрее. Сосуды сжимаются и направляют большее количество кислорода в мышцы для обеспечения силы для срочной реакции. Это способствует повышению кровяного давления. А постоянная гипертония в свою очередь усиливает риск инсульта и сердечного приступа.



Мышечная система

При хроническом стрессе мышцы могут находиться в постоянном напряжении, что приводит к болевым ощущениям по всему телу.

Пищеварительная система

Стресс, в частности, хронический, влияет на то, как пища транспортируется пищеварительной системой. В зависимости от особенностей организма последствиями бывают диарея, запоры, тошнота, рвота и боли в животе.



Иммунная система

Гормоны стресса делают иммунную систему более уязвимой к вирусным заболеваниям, а это может увеличивать время, необходимое организму для восстановления после болезни или травмы.

Репродуктивная система

От регулярного эмоционального истощения под влиянием стресса у мужчин может снижаться уровень тестостерона (в некоторых случаях может даже привести к импотенции); у женщин может быть нерегулярная менструация и усилиться болевые ощущения.

Чтобы не довести свой организм до такого, необходимо заблаговременно проводить профилактику стрессовых состояний, а она включает в себя следующие пункты:

физические нагрузки (можно и легкую зарядку по утрам);

общение с друзьями и родными;

рисование или любая другая деятельность, доставляющая удовольствие (может быть и простое прослушивание любимой музыки);

планируйте свой день и следуйте своим обычным рутинным делам;

старайтесь нормализовать свой сон.

Такие несложные рутинные дела могут улучшить ваше самочувствие.

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