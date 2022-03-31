Посол Украины в США пришла на деловую встречу в патриотичном украшении

Посол Украины в США пришла на деловую встречу в патриотичном украшении

Посол Украины в США Оксана Маркарова посетила 30 марта встречу с представителями делегации украинских переговорщиков с участием их польских коллег с Представителями Украинского Кокуса Сената США.

На деловую встречу посол надела патриотичное украшение в цветах украинского флага, которое сочетала с синим костюмом. Также свою поддержку Украине через маленькую деталь выразил коллега госпожи Маркаровой - сенатор Роб Портман, ведь надел сине-желтый галстук.

Оксана Маркарова / Getty Images

Результатами встречи Оксана Маркарова поделилась на своей странице в Facebook.

"Откровенный разговор между настоящими друзьями Украины, поддерживающими нашу страну в ее борьбе с рашистской агрессией, точно будет иметь положительные результаты в военной, финансовой, гуманитарной и санкционной поддержке", - отметила политик.

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