Пострадала пятая точка: с Путиным в его резиденции произошел неловкий конфуз

Давно не слышно новостей о состоянии здоровья российского президента Путина. А крепким здоровьем диктатор, как известно, давно не блещет.

Уже ни для кого не секрет, что у Путина онкология органов желудочно-кишечного тракта. И хотя официально Москва этот диагноз "фюрера" никогда не признает, разные эксперты довольно подробно об этом рассказывают.

Телеграм-канал Generall SVR поделился подробностями драматической истории, которая случилась с Путиным на днях. После проведения нескольких встреч, на которых "фюреру" рассказали об удручающих делах на фронте, а также проблемах в экономике страны. Но поистине драматические события для Путина произошли уже вечером у него в резиденции.

"Спускаясь по лестнице, Путин, оступившись, упал на пятую точку, после чего, завалившись на бок, сполз на пару ступенек ниже. Инцидент произошел на глазах у сотрудников личной охраны президента, которые, быстро среагировав, поспешили к Путину на помощь. Три сотрудника охраны помогли президенту добраться до ближайшего дивана и вызвали медиков, которые дежурят в резиденции. Медики прибыли в течение нескольких минут, но сразу осмотреть президента не смогли. Путин страдает онкологией органов желудочно-кишечного тракта, в результате чего и так испытывает серьезные проблемы с пищеварением, а в результате падения, как оказалось, основной удар пришелся в область копчика, вероятно, причинивший резкую боль, спровоцировав непроизвольную дефекацию.

Если раньше Путин носил специальное непромокаемое белье с впитывающим эффектом, то в последнее время он пренебрегает этими мерами предосторожности, и, как оказалось, зря. Перед осмотром медики сопроводили президента в ванную комнату и помогли привести себя в порядок, а заодно и провели первичный осмотр. После полного осмотра и обследования был диагностирован ушиб копчика и мягких тканей. Ничего критического, самочувствие президента ближе к ночи было стабильным, он может самостоятельно передвигаться, жалобы на боль в области копчика в положении сидя - единственное, что беспокоит Путина. На ночь он принял обезболивающее", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Говорят, после этого инцидента даже планируется провести целое расследование и разобраться, как же так вышло, что президент упал. Ведь он носит специальную обувь с антискользящим покрытием даже дома. Но, как видите, это ему не помогло. Стресс - вещь серьезная и может приводить к непредсказуемым последствиям. Даже к приключениям на пятую точку.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин готовится к длительной изоляции в своем бункере, где планирует провести всю зиму. Так как проблемы со здоровьем не позволяем ему полноценно работать, он решил на зиму "залечь на дно".

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