Пострадавшая после обстрела роддома в Мариуполе рассказала, что случилось на самом деле

После циничного обстрела роддома в Мариуполе российские СМИ пытались выдать эту историю за фейк, но одна из пострадавших девушек рассказала, что там произошло на самом деле.

Российские оккупационные войска 9 марта открыли огонь из артиллерии по Мариуполю и обстрелами разрушили роддом, в котором на тот момент находилось много беременных, рожениц и персонала. После нападения мир облетело фото девушки из обстрелянного города - бьюти-блогера по имени Марианна Вышемирская, которая в тот момент была на последних строках беременности. Снимок сделал фотограф Евгений Малолетка для Associated Press.

Марианна Вышемирская / Associated Press

Фотография беременной девушки с ранениями на лице, в пижаме и с вещами, которая выходит из разрeшенного здания шокировали, однако российские пропагандистские СМИ единогласно заявляли, что эти кадры являются постановкой с участием модели. Через почти месяц после происшествия Марианна вышла в Instagram Stories, где рассказала, что это была не постановка.

"Не путайте первый роддом. Который перинатальный центр и находится на окраине Мариуполя - его в конце февраля заняли военные. То есть, они попросили всех рожениц, чтобы те отправлялись домой, остальных перевели в третий роддом, в котором я находилась с 6-го марта по 9-е марта включительно. То есть он функционировал и в нем находился персонал, беременные и роженицы. Уже 9-го марта случилось то, что случилось, как это произошло непонятно", - сказала девушка, отметив, что сама в тот момент ничего не слышала.

Марианна Вышемирская / Associated Press

"Беременные и роженицы у нас находились на первых-вторых этажах, а те, кому было особо страшно - в подвале. Затем нас после происшествия эвакуировали в подвал и оттуда буквально уже через пять минут начали эвакуировать на выезд. Сперва эвакуировали раненых, затем рожениц с детками, следом беременных и в последнюю очередь мирных жителей - у нас из окрестных домов люди приходили и сидели в подвале. Я эвакуировалась одна из последних, потому что у меня ранений никаких особых не было, только небольшое рассечение вверху, поэтому я пропустила перед собой всех остальных девочек, кто паниковал сильно", - добавила пострадавшая.

Марианна Вышемирская / Associated Press

Также Вышемирская добавила, что согласия на фото не давала, тем более на его публикацию. А когда ее снимали, попросила репортера этого не делать, но ее проигнорировали.

"Я вышла на улицу и просила полицию, чтобы они поднялись со мной на второй этаж в мою палату, чтобы забрать вещи. У меня там остались документы, детские вещи и это было необходимо забрать с собой, потому что больше этого нигде не возьмешь, родится ребенок и во что я буду его одевать и чем я буду за ним ухаживать. И поэтому я, наверное, еще минут 30 провела под роддомом, собственно там меня и фотографировали. Когда я увидела, что репортер делает фото я его попросила, чтобы он этого не делал, потому что мне это не нужно, и я этого не хочу", - сказала Марианна в видео, добавив, что согласия на фото и тем более на публикацию не давала.

Тем не менее, снимок с девушкой облетел уже весь мир и побывал на первых полосах многих газет. Прокомментировала ситуацию она только сейчас, поскольку со 2 марта в городе небыло электрики, воды и света. Также не было и связи.

Читайте также: