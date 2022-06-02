Пострадавшие от "русофобии": как санкции сказываются на детях российских чиновников и олигархов

Россияне массово исключаются из соревнований, конкурсов, с ними перестают сотрудничать, приглашать на конференции, принимать в приличных домах и обслуживать в ресторанах.

От санкций и кенсилинга страдают не только простые россияне, но и дети высокопоставленных чиновников и олигархов.

Лиза Пескова

Дочь Пескова Елизавета

Одной из первых ощутила на себе силу санкций дочь "главного пропагандиста Российской Федерации" Дмитрия Пескова - Лиза Пескова. Вскоре после начала широкомасштабного вторжения России в Украину Елизавета лишилась возможности попасть в Европу и Америку, что ее, безусловно, страшно расстроило.

В интервью изданию Business Insider 20 марта Елизавета сказала, что не имеет никакого отношения к "военной спецоперации на Украине".

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хочу путешествовать, и я люблю разные культуры", — заявила Пескова, которая считает себя "гражданкой мира".

Лариса и Екатерина Фридман

Пострадали от санкций и дочери миллиардера Михаила Фридмана. Недавно Канада ввела санкции против 22 россиян, среди которых были и дочери Фридмана - Лариса и Екатерина Фридман. Ранее власти Франции арестовали виллу Copab в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции, пишет Nice-Matin, которая, предположительно, принадлежит семье Михаила Фридмана - жене и дочерям. Площадь виллы — 580 кв. м, она сдавалась в аренду за €4500 в сутки.

Недвижимость в конце 1990-х годов приобрела компания Akinita, впоследствии переименованная в SNC COPAB. По данным издания Nice-Matin, до 2015 года эта компания принадлежала бывшей жене бизнесмена Ольге Айзиман, а затем 99% ее акций перешли к дочерям Фридмана - Лоре и Кате.

Андрей Гурьев

Andrey Guryev / Фото: Associated Press

Запрета на въезд в страну, лишение права на проживание и арест имущества - не единственный инструмент давления на российских богачей, чиновников и их детей. Сын миллиардера Андрея Гурьева - Андрей Гурьев-младший - вынужден был подать в отставку с поста руководителя компании "Фосагро", который занимал почти 10 лет, после того как его отец попал в санкционные списки.

Екатерина Тихонова (дочь Путина)

Иногда, когда правительство медлит или бездействует, за дело берутся активисты. Так, в Биаррице местный активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Путина Екатерины Тихоновой "Альта Мира", сменил замки и заявил, что вилла готова принять беженцев от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев. Всего на вилле восемь спальных мест и три ванных комнаты.

Василий Потанин

Похожая история с участием активистов произошла с 23-летним сыном президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, который живет в респектабельном районе Питтсбурга. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину ему пришлось обратиться в полицию с заявлением об угрозах и преследовании.

По словам Потанина, соседи нападали на него несколько раз. Они не только испортили его таблички на участке (младший Потанин является поклонником республиканской партии не очень популярной в Питтсбурге), но и подкинули на газон мешочек с рисом с привязанным к нему письмом. В нем его назвали союзником президента Путина и в грубой форме рекомендовали уехать в Россию.

Проведя предварительное расследование, полиция установила личности людей, которые преследовали молодого человека. Это была пара местных жителей - Роб Пфаффман 66 лет и его жена Лиза Мари Хаабестад 64 лет.

Никита Мазепин

Никита Мазепин / Фото: Getty Images

Но самая показательная история произошла с Никитой Мазепиным, сыном совладельца "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрия Мазепина. Юношу буквально высадили из болида - он лишился места в гоночной команде "Формулы-1" Haas и попал в санкционный список ЕС.

Причем исключение из команды происходило в достаточно унизительной форме. О расторжении контракта гонщик узнал за несколько минут до того, как об этом было объявлено официально. "Меня поддержала часть коллег в "Формуле-1", но для команды Haas я действительно стал персоной нон грата всего за одну ночь. Мы были одной командой, вместе участвовали в соревнованиях по всему миру, но в один момент никто больше не захотел иметь со мной ничего общего, включая директора команды", — рассказывает Мазепин Forbes.

Стоит признать, что, даже если не брать в расчет санкции, успехи сына российского олигарха в "Формуле-1" были достаточно скромными. За свой единственный сезон 23-летний гонщик в общем зачете занял последнее, 21-е, место и не набрал ни одного очка. Лучшим его результатом было 14-е место по итогам Гран-при Азербайджана.

Впоследствии стало известно, что Никита Мазепин так хотел остаться в команде, что подписал соглашение, обязывающее его осудить действия российской власти и полностью отказаться от какой-либо демонстрации своей национальной принадлежности:

"Я разделяю солидарность FIA с народом Украины, украинской федерацией и всеми, кто страдает в результате продолжающегося конфликта... Я не буду выражать поддержку (прямую или косвенную) российским или белорусским действиям в отношении Украины....Я признаю, что FIA может принять дальнейшие решения относительно моего участия в соревнованиях, включая право отказать мне в участии. Я выполню все такие решения".

Не помогло Мазепину не только подписание этого соглашения, но и то, что принадлежащий папе "Уралкалий" был спонсором команды, из которой его выгнали. Одновременно с расторжением контракта с Никитой Haas в одностороннем порядке расторгла и спонсорское соглашение с "Уралкалием", однако, как возмущенно утверждает несостоявшийся пилот, "они не вернули авансированные на целый сезон спонсорские деньги".

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