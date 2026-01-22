ТСН в социальных сетях

Общество
342
1 мин

Поступок принца Уильяма на публичном мероприятии с Кейт восхитил королевских поклонников

Принц Уэльский проявил себя настоящим джентльменом по отношению к принцессе Кейт в момент, который запечатлели во время их недавней поездки в Шотландию.

Ольга Кузьменко
Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Пара посетила несколько мероприятий в Стерлинге. После соревнований на льду в Национальной академии керлинга принц Уильям и Кейт посетили Radical Weavers, благотворительную организацию, предлагающую возможность освоить традиционные навыки шотландского тартанового ткачества.

Уильям продемонстрировал свои джентльменские качества, когда Кейт села за традиционный ткацкий станок, чтобы добавить полтора дюйма к тому, что, как надеются участники проекта Radical Weavers, превратится в рекордный тартановый шарф длиной 3 км.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

43-летний принц стоял чуть позади своей жены и послушно держал ее пальто, пока она пыталась ткать.

«Мне очень нравится, как Уильям держит пальто и с гордостью смотрит на нее! Я их обожаю», — прокомментировал один из пользователей социальных сетей. «Мне нравится, что Уильям — главный хранитель пальто!» — добавил другой пользователь.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Новое синее пальто в клетку, которое носила Кейт с Шотландии, сшито лондонским портным Крисом Керром из ткани, сотканной компанией Johnstons of Elgin. Как пишет журнал Hello! принцесса работала с Johnstons of Elgin над дизайном ткани, продолжая поддерживать и прославлять британский текстиль и дизайн.

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

342
