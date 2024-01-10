Потеряла туфлю: вспоминаем забавный конфуз, который произошел с королевой Мэри

Кронпринцесса Мэри сейчас у всех на слуху, ведь уже в конце этой недели она станет новой королевой Дании.
Нам попалось одно забавное фото новой королевы, а тогда еще просто кронпринцессы, которое было сделано в июня 2010 года во время экскурсии по Арлингтонскому национальному кладбищу в Арлингтоне, в США.
На снимке Мэри, одетая в короткое черное платье с цветочным принтом запечатлена без обуви. В одной руке она держит сумку от Chanel, а в другой у нее туфель. Что точно произошло с обувью кронпринцессы, не известно, но, очевидно, какая-то конфузная ситуация.
Напомним, вчера мы вспоминали, как за годы жизни в датской королевской семье принцесса Мэри научилась делать идеальные реверансы.
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