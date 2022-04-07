"Потеряли прекрасного художника": в Полтаве открыли выставку работ погибшего на войне керамиста

В Полтаве почтили память скульптора Святослава Пашинского, открыв выставку его произведений.

В Полтаве в "Художественном салоне" открыли выставку работ керамиста, скульптора и художника Святослава Пашинского, погибшего в бою с российскими оккупантами. Пишет Суспільне.

На выставке представлено 17 керамических работ художника: керамические блюда, пласты и декоративные настенные панно. Выставка будет работать до середины месяца.

"Очень яркая личность была, очень трудолюбивая при жизни, не боялась трудностей и вызовов, которые ему жизнь бросала. Использовал различные технологии керамические, при которых использовал и глазурь, и разнообразные поливы по цвету", – сказал товарищ и коллега Пашинского Дмитрий Коршунов.

"Эта выставка является частью его творчества. Он мог затрагивать и языческое время, и философию современного времени. Поэтому мы потеряли очень талантливого, прекрасного художника", – сказал председатель областной организации Национального союза художников Юрий Самойленко.

Святослав Пашинский являлся членом Национального союза художников Украины и лауреатом премии в области скульптуры имени Николая Ярошенко. Он преподавал в Полтавской художественной школе.

В 2014-2015 годах Пашинский участвовал в АТО. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пашинский ушел на фронт во второй раз. Керамист погиб 26 марта в бою в Запорожской области. Ему было 44 года. Похоронили воина на Аллее Героев в селе Затурино близ Полтавы. У художника остались мать, жена и три сына.