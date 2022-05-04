Потомок короля, шутник и очень влюбчивый мужчина: что известно о Борисе Джонсоне - премьер-министре Великобритании

С 2019 года главный на Даунинг-стрит, 10 очень необычный политик, который войдет в историю не только своими сильными речами, но и образом.
Борис Джонсон - очень неординарная фигура британской политики, прославившийся в мире своим чувством юмора, острыми высказываниями и, конечно же, совершенно непослушной прической, которая буквально живет своей собственной жизнью. На данный момент этот мужчина является премьер-министром одной из самых развитых и влиятельных стран в мире, он интеллектуал, монархист и 14 премьер-министр Елизаветы II.
Кто такой Борис Джонсон
Александер Борис де Пфеффель Джонсон родился в необычной семье с очень длинной и довольно запутанной историей, ведь среди его предков были члены британской королевской семьи, выдающиеся художники, ученые, переводчики, палеографы и адвокаты.
Известно, что прабабушкой Бориса Джонсона по отцовской линии, была фрейлина Мари-Луиза де Пфеффель, дочь барона Хуберта де Пфеффеля, которая приходилась правнучкой короля Вюртемберга Фридриха I, а тот был потомком в третьем поколении короля Великобритании Георга II, который правил в 18-м веке и был вторым королем в правящей доныне династии. Также среди дальних родственников политика был известный турецкий журналист Али Кемаль, который недолгое время занимал должность министра внутренних дел в правительстве Ахмеда Окдая - последнего Великого визиря Османской империи.
Несмотря на такой удивительный перечень родственников, Борис Джонсон совершенно не спекулирует на этой теме и пока не узнал о своем родстве с королем, и вовсе считал себя потомков эмигрантов.
"Я-то считал себя потомком недавних переселенцев в Британию, так что это очень странное, сюрреалистичное чувство, когда тебе говорят, что твой предок в десятом колене - Георг II. Но не надо забывать, что таких же, как я сейчас, наверное, несколько тысяч человек" - сказал он в 2008 году.
Что касается непосредственно самого Бориса, то он родился в 1964 году в престижном районе Нью-Йорка - Верхний Ист-Сайд. Его родители были молодыми студентами: отец - 23-летний Стэнли Джонсон, изучавший экономику в Колумбийском университете, а мать - 22 -летняя Шарлотта Фосетт - художница из семьи либеральных интеллектуалов. Родители Джонсона познакомились во время учебы в Оксфорде, а затем переехали в США. В этом браке, помимо Бориса, у них было еще трое детей: дочь Рэйчел, сыновья Джо и Лео.
В детстве Борис рос спокойным ребенком, имел тесную связь с братьями и сестрой, а также страдал глухотой, поэтому в раннем возрасте ему сделали несколько операций по установлению шунта в барабанную перепонку. Также стоит отметить и образование, которое получил Джонсон, ведь оно было отличным. Начальное образование он получил в школе Primrose Hill, а в возрасте 13 лет, благодаря королевской стипендии, поступил в Итонский колледж-интернат. Именно там он начал использовать свое второе имя Борис, а также придумал образ "эксцентричного англичанина", который мы видим и сегодня. В подростковом возрасте Джонсон был бунтарем, поскольку отказался от католической религии приняв англиканство, а также в школе часто славился бездельем и опозданиями.
Образование будущего политика продолжилось в Баллиол-колледже, при Оксфордском университете - альма-матер множества известных британских политических деятелей. Однако его бурную студенческую жизнь и в частности участие в Bullingdon Club (студенческое братсово известное своим плохим поведением, откровенным вандализмом и богатыми участниками) вспоминают ему британцы, и посей день.
Политическая карьера
Карьера Бориса Джонсона началась в журналистике, но судя по всему, благодаря семейным связям. В 1987 году 23-летнего Джонсона взяли на стажировку в издание The Times, однако продержался он там недолго и был со скандалом уволен из-за того, что в одной и статей придумал цитату и приписал историку Колину Лукасу, который, кстати, приходился ему крестным отцом. После этого он работал в The Daily Telegraph, вел колонку в The Spectator, а в промежутках между довольно успешной журналистско-редакторской карьерой пробовал писать стихи и даже выдал сборник, но вот только тот получил не очень хорошие отзывы. Также стал популярной медийной личностью - часто появлялся в различных шоу и сотрудничал с программой BBC Have I Got News for You. Звездой эфиров его сделали неуклюжее поведение, немного неопрятная мятая одежда и иногда довольно непочтительные замечания.
В начале 2000 годов Джонсон решает связать свою жизнь с политикой. Благодаря частому появления на телевидении и популярности, выигрывает на выборах в парламент. Далее его карьера развивалась довольно стремительно. Джонсон был назначен на должность теневого министра, а в 2008 и 2012 году его избрали мэром Лондона. Когда Тереза Мэй стала лидером Консервативной партии и премьер-министром, она назначила Джонсона своим министром иностранных дел. Несмотря на эту должность, он неоднократно позволял себе язвительные высказывания в адрес других политиков и государств в частности открыто заявлял, что не питает ни малейших симпатий к президенту России Владимиру Путину и построенной им бандитской клептократии.
Начиная с 2016 года Джонсон активно поддерживал Brexit, несмотря на то, то Тереза Мэй была против выхода из ЕС. На этой почве Джонсон подал в отставку и вернулся к роли члена парламента. После отставки в 2019 году Терезы Мэй с должности лидера Консервативной партии Борис Джонсон заявил, что будет баллотироваться на этот пост, а также на пост премьер-министра. 24 июля 2019 года, на следующий день после избрания Джонсона лидером Консервативной партии, королева Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй и назначила Джонсона премьер-министром.
Премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон стал 14 премьер-министром Великобритании. Проще говоря, когда он только родился, Елизавета II была на троне уже 12 лет. Сам Джонсон монархист и никогда не скрывал своей приверженности короне. А что касается самой Елизаветы II, то несмотря свою политическую непристрастность и запрет на разглашение разговоров на аудиенциях, Джонсон в качестве премьер-министра ей однозначно нравится. Возможно он напоминает королеве Черчилля, с которым ей пришлось работать в начале своего правления, а возможно, симпатию вызывает умение Джонсона проявлять характер и то, что он не боится остро и прямо высказывать свое мнение, ведь как известно, королева сама довольно волевая женщина, которая вышла замуж за не самого сдержанного на высказывания Филиппа.
Но вот что касается самих британцев, то своим премьером они довольны не всегда. Одни его хвалят за смелость, нестандартность, открытость и современность. Также в глазах многих он совершенно не похож на своих предшественников, в частности из-за неуклюжего образа. Однако есть часть британского общества, которая открыто не довольна политикой Джонсона, также на это мнение повлияли и несколько скандалов, в которые в разное время был втянут премьер, его романы, внебрачные дети и кумовство.
Любовные приключения премьера
Если вы думаете, что британский премьер-министр настолько занят, что времени на личную жизнь у него нет, то вы очень ошибаетесь, поскольку Джонсон успел побывать в браке уже трижды. Также часто его отношения заканчивались скандалами связанными с интрижками.
Первая любовь политика - Аллегра Мостин-Оуэн - однокурсница по колледжу, модель и дочерь искусствоведа и председателя аукционного дома Christie's, миллионера Уильяма Мостин-Оуэна и его жены - итальянской писательницы Гайи Сервадио. Они обручились во время учебы. Этот брак продлился всего три года - после сильной ссоры пара решила развестись. Однако, несмотря на то, что разрыв случился более 30 лет тому назад, первая жена никогда негативно не говорила в прессе о бывшем и вражды между ними нет.
Вторая большая любовь политика - Марина Уилер - дочь журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Они поженились в 1993 году и прожили вместе 25 лет. В этом браке у пары родилось четверо детей: Лара Леттис, Кассия Пичез, Майло Артур и Теодор Аполло. Во время этого брака Борис закрутил роман с журналисткой Петронеллой Вятт, после чего она заявила о двух прерванных беременностях - аборте и выкидыше. Политик эту связь отрицал, но когда она была доказана - его уволили за публичную ложь. В апреле 2006 года издание News of the World утверждало, что у Джонсона также был роман с журналисткой Guardian Анной Фазакерли. В 2009 году у политика родилась дочь от романа Хелен Макинтайр - консультанта по искусству.
После череды всех этих измен и публичного унижения, Марина Уилер решила окончательно разорвать отношения с мужем. После 25 лет брака они подали на развод, который был завершен только в 2020 году. При этом начиная с 2019 года Борис Джонсон уже жил с Кэрри Саймондс - дочерью соучредителя газеты The Independent.
29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Их сын родился 29 апреля, они назвал его Уилфред Лори Николас, в честь врачей, спасших жизнь Джонсону, когда он болел коронавирусом. Через год Борис и Кэрри обвенчались на тайной церемонии, невеста тогда была в скромном белом платье, которое взяла напрокат. 9 декабря 2021 года у них родилась дочь Роми Айрис Шарлотт.
Стиль и прическа
Главная визитная карта Джонсона - этого его прическа. Светлые волосы премьер-министра очень непослушные, а из-за стрижки, которую он носит на протяжении всей жизни, малейшее дуновение ветра делает его похожим на одуванчик.
Что касается одежды, то она у Джонсона всегда относительно одинакова: темно-синий костюм, белая рубашка, синий галстук и черные туфли. Однако отличается он от многих политиков тем, что не очень заботится об идеальности своего внешнего вида, поскольку его рубашка часто помята, как и пиджак. Хотя это больше говорит о его занятости, чем об неопрятности.
Несмотря на высокий ранг, политик не отказывает себе в езде по рабочих делам на велосипеде или выйти в выходной на прогулку в яркой рубашке и шортах.
Отношение к Украине
Начиная с 2014 года Джонсон всегда негативно откликался о политике Путина. Один раз он даже сравнил его с эльфом Добби из книг о "Гарри Поттере".
"Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он - безжалостный тиран", - написал Джонсон в своей колонке.
С того времени ничего не изменилось. На посту премьер-министра Джонсон оказывает Украине колоссальную поддержку на всех фронтах. Политик лично приезжал в Украину, где увидел зверства российской армии, а также встречался в президентом Владимиром Зеленским. Премьер неоднократно отмечал героизм украинцев и открыто признал, что медлительная реакция Запада на аннексию Крыма в 2014 году была огромной ошибкой.
Также 3 мая Джонсон выступил онлайн в Верховной Раде, став первым мировым лидером, который обратился в таком формате к украинским депутатам с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В соей исторической речи он в очередной раз назвал нападение России преступлением и отметил, что Украина обязательно победит в этой войне.
Украинцы в свою очередь британца очень полюбили и уже в его честь называют улицы.
Чувство юмора
Когда-то отец сказал Борису, что чувство юмора лечит любые раны. Поэтому в тысячах своих речей он следовал его совету: "Шутки растопят лед и заставят аудиторию тебя слушать. Преувеличивать - тоже OK".
Чувство юмора у политика специфическое - британское, однако это часть его неотъемлемого образа, его политики и стиля жизни.
"Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья – мою риторику критикует односложный австрийский киборг".
"Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", - заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.
"Количество женщин, с которыми я спал, гораздо меньше тысячи".
"Что я действительно думаю о Бэнкси, так это то, что он гений; он великий художник, и мне нравятся его работы. Но он должен смириться, если время от времени кому-то нужно будет закрасить его работы".
"Кто-то играет на пианино, кто-то решает судоку, кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит на званые обеды. Я пишу книги".
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