Потомок короля, шутник и очень влюбчивый мужчина: что известно о Борисе Джонсоне - премьер-министре Великобритании

С 2019 года главный на Даунинг-стрит, 10 очень необычный политик, который войдет в историю не только своими сильными речами, но и образом.

Борис Джонсон - очень неординарная фигура британской политики, прославившийся в мире своим чувством юмора, острыми высказываниями и, конечно же, совершенно непослушной прической, которая буквально живет своей собственной жизнью. На данный момент этот мужчина является премьер-министром одной из самых развитых и влиятельных стран в мире, он интеллектуал, монархист и 14 премьер-министр Елизаветы II.

Борис Джонсон / Associated Press

Кто такой Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон родился в необычной семье с очень длинной и довольно запутанной историей, ведь среди его предков были члены британской королевской семьи, выдающиеся художники, ученые, переводчики, палеографы и адвокаты.

Известно, что прабабушкой Бориса Джонсона по отцовской линии, была фрейлина Мари-Луиза де Пфеффель, дочь барона Хуберта де Пфеффеля, которая приходилась правнучкой короля Вюртемберга Фридриха I, а тот был потомком в третьем поколении короля Великобритании Георга II, который правил в 18-м веке и был вторым королем в правящей доныне династии. Также среди дальних родственников политика был известный турецкий журналист Али Кемаль, который недолгое время занимал должность министра внутренних дел в правительстве Ахмеда Окдая - последнего Великого визиря Османской империи.

Несмотря на такой удивительный перечень родственников, Борис Джонсон совершенно не спекулирует на этой теме и пока не узнал о своем родстве с королем, и вовсе считал себя потомков эмигрантов.

"Я-то считал себя потомком недавних переселенцев в Британию, так что это очень странное, сюрреалистичное чувство, когда тебе говорят, что твой предок в десятом колене - Георг II. Но не надо забывать, что таких же, как я сейчас, наверное, несколько тысяч человек" - сказал он в 2008 году.

Что касается непосредственно самого Бориса, то он родился в 1964 году в престижном районе Нью-Йорка - Верхний Ист-Сайд. Его родители были молодыми студентами: отец - 23-летний Стэнли Джонсон, изучавший экономику в Колумбийском университете, а мать - 22 -летняя Шарлотта Фосетт - художница из семьи либеральных интеллектуалов. Родители Джонсона познакомились во время учебы в Оксфорде, а затем переехали в США. В этом браке, помимо Бориса, у них было еще трое детей: дочь Рэйчел, сыновья Джо и Лео.

В детстве Борис рос спокойным ребенком, имел тесную связь с братьями и сестрой, а также страдал глухотой, поэтому в раннем возрасте ему сделали несколько операций по установлению шунта в барабанную перепонку. Также стоит отметить и образование, которое получил Джонсон, ведь оно было отличным. Начальное образование он получил в школе Primrose Hill, а в возрасте 13 лет, благодаря королевской стипендии, поступил в Итонский колледж-интернат. Именно там он начал использовать свое второе имя Борис, а также придумал образ "эксцентричного англичанина", который мы видим и сегодня. В подростковом возрасте Джонсон был бунтарем, поскольку отказался от католической религии приняв англиканство, а также в школе часто славился бездельем и опозданиями.

Образование будущего политика продолжилось в Баллиол-колледже, при Оксфордском университете - альма-матер множества известных британских политических деятелей. Однако его бурную студенческую жизнь и в частности участие в Bullingdon Club (студенческое братсово известное своим плохим поведением, откровенным вандализмом и богатыми участниками) вспоминают ему британцы, и посей день.

Политическая карьера

Карьера Бориса Джонсона началась в журналистике, но судя по всему, благодаря семейным связям. В 1987 году 23-летнего Джонсона взяли на стажировку в издание The Times, однако продержался он там недолго и был со скандалом уволен из-за того, что в одной и статей придумал цитату и приписал историку Колину Лукасу, который, кстати, приходился ему крестным отцом. После этого он работал в The Daily Telegraph, вел колонку в The Spectator, а в промежутках между довольно успешной журналистско-редакторской карьерой пробовал писать стихи и даже выдал сборник, но вот только тот получил не очень хорошие отзывы. Также стал популярной медийной личностью - часто появлялся в различных шоу и сотрудничал с программой BBC Have I Got News for You. Звездой эфиров его сделали неуклюжее поведение, немного неопрятная мятая одежда и иногда довольно непочтительные замечания.

В начале 2000 годов Джонсон решает связать свою жизнь с политикой. Благодаря частому появления на телевидении и популярности, выигрывает на выборах в парламент. Далее его карьера развивалась довольно стремительно. Джонсон был назначен на должность теневого министра, а в 2008 и 2012 году его избрали мэром Лондона. Когда Тереза ​​Мэй стала лидером Консервативной партии и премьер-министром, она назначила Джонсона своим министром иностранных дел. Несмотря на эту должность, он неоднократно позволял себе язвительные высказывания в адрес других политиков и государств в частности открыто заявлял, что не питает ни малейших симпатий к президенту России Владимиру Путину и построенной им бандитской клептократии.

Начиная с 2016 года Джонсон активно поддерживал Brexit, несмотря на то, то Тереза Мэй была против выхода из ЕС. На этой почве Джонсон подал в отставку и вернулся к роли члена парламента. После отставки в 2019 году Терезы Мэй с должности лидера Консервативной партии Борис Джонсон заявил, что будет баллотироваться на этот пост, а также на пост премьер-министра. 24 июля 2019 года, на следующий день после избрания Джонсона лидером Консервативной партии, королева Елизавета II приняла отставку Терезы Мэй и назначила Джонсона премьер-министром.

Associated Press

Премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон стал 14 премьер-министром Великобритании. Проще говоря, когда он только родился, Елизавета II была на троне уже 12 лет. Сам Джонсон монархист и никогда не скрывал своей приверженности короне. А что касается самой Елизаветы II, то несмотря свою политическую непристрастность и запрет на разглашение разговоров на аудиенциях, Джонсон в качестве премьер-министра ей однозначно нравится. Возможно он напоминает королеве Черчилля, с которым ей пришлось работать в начале своего правления, а возможно, симпатию вызывает умение Джонсона проявлять характер и то, что он не боится остро и прямо высказывать свое мнение, ведь как известно, королева сама довольно волевая женщина, которая вышла замуж за не самого сдержанного на высказывания Филиппа.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Associated Press

Но вот что касается самих британцев, то своим премьером они довольны не всегда. Одни его хвалят за смелость, нестандартность, открытость и современность. Также в глазах многих он совершенно не похож на своих предшественников, в частности из-за неуклюжего образа. Однако есть часть британского общества, которая открыто не довольна политикой Джонсона, также на это мнение повлияли и несколько скандалов, в которые в разное время был втянут премьер, его романы, внебрачные дети и кумовство.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Associated Press

Любовные приключения премьера

Если вы думаете, что британский премьер-министр настолько занят, что времени на личную жизнь у него нет, то вы очень ошибаетесь, поскольку Джонсон успел побывать в браке уже трижды. Также часто его отношения заканчивались скандалами связанными с интрижками.

Первая любовь политика - Аллегра Мостин-Оуэн - однокурсница по колледжу, модель и дочерь искусствоведа и председателя аукционного дома Christie's, миллионера Уильяма Мостин-Оуэна и его жены - итальянской писательницы Гайи Сервадио. Они обручились во время учебы. Этот брак продлился всего три года - после сильной ссоры пара решила развестись. Однако, несмотря на то, что разрыв случился более 30 лет тому назад, первая жена никогда негативно не говорила в прессе о бывшем и вражды между ними нет.

Вторая большая любовь политика - Марина Уилер - дочь журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Они поженились в 1993 году и прожили вместе 25 лет. В этом браке у пары родилось четверо детей: Лара Леттис, Кассия Пичез, Майло Артур и Теодор Аполло. Во время этого брака Борис закрутил роман с журналисткой Петронеллой Вятт, после чего она заявила о двух прерванных беременностях - аборте и выкидыше. Политик эту связь отрицал, но когда она была доказана - его уволили за публичную ложь. В апреле 2006 года издание News of the World утверждало, что у Джонсона также был роман с журналисткой Guardian Анной Фазакерли. В 2009 году у политика родилась дочь от романа Хелен Макинтайр - консультанта по искусству.

Марина Уилер / Associated Press

После череды всех этих измен и публичного унижения, Марина Уилер решила окончательно разорвать отношения с мужем. После 25 лет брака они подали на развод, который был завершен только в 2020 году. При этом начиная с 2019 года Борис Джонсон уже жил с Кэрри Саймондс - дочерью соучредителя газеты The Independent.

Борис Джонсон з дружиною Керрі / Associated Press

29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Их сын родился 29 апреля, они назвал его Уилфред Лори Николас, в честь врачей, спасших жизнь Джонсону, когда он болел коронавирусом. Через год Борис и Кэрри обвенчались на тайной церемонии, невеста тогда была в скромном белом платье, которое взяла напрокат. 9 декабря 2021 года у них родилась дочь Роми Айрис Шарлотт.

Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс / Getty Images

Стиль и прическа

Главная визитная карта Джонсона - этого его прическа. Светлые волосы премьер-министра очень непослушные, а из-за стрижки, которую он носит на протяжении всей жизни, малейшее дуновение ветра делает его похожим на одуванчик.

Борис Джонсон / Associated Press

Что касается одежды, то она у Джонсона всегда относительно одинакова: темно-синий костюм, белая рубашка, синий галстук и черные туфли. Однако отличается он от многих политиков тем, что не очень заботится об идеальности своего внешнего вида, поскольку его рубашка часто помята, как и пиджак. Хотя это больше говорит о его занятости, чем об неопрятности.

Борис Джонсон / Associated Press

Несмотря на высокий ранг, политик не отказывает себе в езде по рабочих делам на велосипеде или выйти в выходной на прогулку в яркой рубашке и шортах.

Отношение к Украине

Начиная с 2014 года Джонсон всегда негативно откликался о политике Путина. Один раз он даже сравнил его с эльфом Добби из книг о "Гарри Поттере".

"Журналистов, которые выступают против него, убивают. Его конкуренты оказываются в тюрьме. Хоть он и выглядит как домовой эльф Добби, на самом деле он - безжалостный тиран", - написал Джонсон в своей колонке.

С того времени ничего не изменилось. На посту премьер-министра Джонсон оказывает Украине колоссальную поддержку на всех фронтах. Политик лично приезжал в Украину, где увидел зверства российской армии, а также встречался в президентом Владимиром Зеленским. Премьер неоднократно отмечал героизм украинцев и открыто признал, что медлительная реакция Запада на аннексию Крыма в 2014 году была огромной ошибкой.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Associated Press

Также 3 мая Джонсон выступил онлайн в Верховной Раде, став первым мировым лидером, который обратился в таком формате к украинским депутатам с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В соей исторической речи он в очередной раз назвал нападение России преступлением и отметил, что Украина обязательно победит в этой войне.

Борис Джонсон в Верховной Раде / Associated Press

Украинцы в свою очередь британца очень полюбили и уже в его честь называют улицы.

Чувство юмора

Когда-то отец сказал Борису, что чувство юмора лечит любые раны. Поэтому в тысячах своих речей он следовал его совету: "Шутки растопят лед и заставят аудиторию тебя слушать. Преувеличивать - тоже OK".

Чувство юмора у политика специфическое - британское, однако это часть его неотъемлемого образа, его политики и стиля жизни.

"Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья – мою риторику критикует односложный австрийский киборг".

"Никогда не думал, что однажды меня за какие-то достижения поздравит Мик Джаггер", - заявил он, выиграв борьбу за кресло мэра Лондона.

"Количество женщин, с которыми я спал, гораздо меньше тысячи".

"Что я действительно думаю о Бэнкси, так это то, что он гений; он великий художник, и мне нравятся его работы. Но он должен смириться, если время от времени кому-то нужно будет закрасить его работы".

"Кто-то играет на пианино, кто-то решает судоку, кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит на званые обеды. Я пишу книги".

Борис Джонсон / Getty Images

