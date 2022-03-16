Потому что люди: как украинцы спасают своих собак во время войны, истории в фотографиях

Потому что люди: как украинцы спасают своих собак во время войны, истории в фотографиях

В то время как россияне бомбят украинские города, не щадя ни стариков, ни детей, украинцы пытаются сохранить каждую жизнь.

Украинцы по всей стране, в самых горячих ее точках, спасают своих и чужих собак. Их выносят из-под обстрелов, берут с собой в бомбоубежища, в эвакуацию. Потому что даже в самую трудную минуту важно оставаться людьми. Мы сражаемся за свою землю, за свои дома, мы никого не бросаем. И мы точно победим.

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Военнослужащая старается обогреть йоркширского терьера, Киев, 9 марта 2022 года.

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Мужчина несет свою собаку, спасаясь от боевых действий в Ирпене, по разрушенному мосту после того, как российские войска вошли в город, Ирпень, 7 марта 2022 года.

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Виктория Матвиенко, эвакуированная из Краматорска, север Донецкой области, со своей собакой после пересечения украинско-румынской границы в Сирете, север Румынии, 16 марта 2022 года.

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Женщина с собакой во временном убежище, организованном в спортивном зале в Кракове, Польша, 15 марта 2022 года.

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Украинская еврейская беженка сидит со своей собакой в синагоге Агудат Исраэль в столице Молдовы перед тем, как отправиться в аэропорт, чтобы сесть на самолет в Израиль, Кишинев, 15 марта 2022 года.

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Мужчина, спасающий своих собак, после обстрела многоквартирного дома в Святошинском районе Киева. По меньшей мере четыре жителя этого дома погибли, Киев,15 марта 2022 года.

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Пожарный спасает собаку во время пожара после обстрела многоквартирного дома, Киев,15 марта 2022 года.

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Мужчина с собакой стоит рядом с украинскими военнослужащими возле собора перед панихидой по Олегу Ящишину, Сергею Мельнику, Ростиславу Романчуку и Кириллу Вышиваному, Львов, 15 марта 2022 года.

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Доминик Нава несет на руках спасенную из Украины собаку на заброшенной ферме недалеко от границы с Украиной, Польша, 12 марта 2022 года.

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Анастасия из Киева греет свою собаку у костра после пересечения украинской границы с Польшей, на пограничном переходе Медыка, юго-восток Польши, 10 марта 2022 года.

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Женщина несет собаку через разрушенный мост во время эвакуации из города Ирпень, к северо-западу от Киева, 8 марта 2022 года.

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Женщина несет свою собаку во время эвакуации мирных жителей города Ирпень, к северо-западу от Киева, 8 марта 2022 года.

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Украинский солдат гладит бездомную собаку, Ирпень, 6 марта 2022 года.

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Украинский волонтер помогает женщине и ее собаке перейти разрушенный мост через реку Ирпень, 1 марта 2022 года.

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