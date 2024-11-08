"Потяг до життя": Руслан Стефанчук и Римма Зюбина посетили премьеру документального фильма о железнодорожниках

Презентовали фильм с реальными историями железнодорожников.
В кинотеатре "Жовтень" в Киеве состоялся премьерный показ фильма "Потяг до життя". Это документальная лента с историями украинских железнодорожников, которые с первых дней полномасштабного вторжения спасали жизнь миллионов украинцев, иногда ценой собственной.
На мероприятии ощущалась атмосфера вокзала. На входе приглашения в виде билетов на поезд проверяли актрисы, переодетые в проводниц. А гостей угощали чаем, как в настоящих поездах, с карпатскими травами, мятой и чабрецом в стаканах с фирменными подстаканниками.
Мероприятие посетили герои фильма, украинские железнодорожники, актеры Римма Зюбина, которая стала голосом ленты, Владимир Ращук, Виктория Билан-Ращук и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который отметил, что железная дорога сейчас является самым надежным транспортом для лидеров стран, приезжающих в Украину.
"Фильм показывает истории "железных" людей и примеры их преданности и смелости. Это уроки человечности. Это кадры, которые будут служить указателем для будущих поколений", – сказал Руслан Стефанчук.
Председатель ВРУ также вручил награды работникам "Укрзалізниці" и поблагодарил их за ежедневный важный труд.
"Мы хотели коснуться сердца каждого украинца, где бы он или она сейчас ни были. Ведь фильм отражает те испытания, через которые мы все вместе прошли. Вторая миссия – внушить гордость за нашу выносливость, изобретательность и силу духа. Кроме того, фильм есть не только культурным событием, но и гуманитарной инициативой – часть средств от проката будет передана детям и семьям погибших железнодорожников. Это решение команда продюсере приняла без колебаний. И вместе с Укрзалізницею мы уже определили первые пять семей с детьми, которые больше нуждаются в такой помощи", – сказала продюсер фильма Галина Храпко.
В ленте "Потяг до життя" можно увидеть бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, голливудского актера и посла доброй воли Юнисеф Орландо Блума, футболиста и посла United24 Андрея Шевченко.
Трогательные истории железнодорожников в фильме нанизаны на центральную линию проводницы Ирины Юрченко – мамы Героя Дмитрия Казацкого (позывной – Орест), державшего оборону Азовстали.
"Этот фильм имеет важную задачу – донести роль железнодорожников следующим поколениям. Чтобы его посмотрели – и увидели героев, на которых хочется равняться. Ведь железнодорожники – это люди, которые самоотверженно делали и делают свое дело. Они часто незаметны, но благодаря им поезда курсируют с точки А в точку Б. И даже несмотря на обстрелы — они выходят на работу, едут на опасные участки и восстанавливают движение", — сказал председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.
В ленте показали первый в истории мировых войн полноценный госпиталь, который был поставлен на железнодорожные пути. Авторам также удалось собрать показания тех железнодорожников, которые совершали операцию по предотвращению техногенной катастрофы и которые под обстрелами совершали искусственное схождение вагонов, чтобы не дать врагу осаждать Киев. Здесь и о бесстрашии диспетчеров, которые продолжали управлять движением поездов в то время, как в помещении стекла прошивались вражескими пулями.
"Потяг до життя" – это история борьбы, преданности и героизма украинских железнодорожников, которой мир еще не видел.
Главную музыкальную тему к фильму написала композитор Надежда Одесюк.
В национальный прокат фильм выйдет 14 ноября.
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