"Потяг до життя": Руслан Стефанчук и Римма Зюбина посетили премьеру документального фильма о железнодорожниках

В кинотеатре "Жовтень" в Киеве состоялся премьерный показ фильма "Потяг до життя". Это документальная лента с историями украинских железнодорожников, которые с первых дней полномасштабного вторжения спасали жизнь миллионов украинцев, иногда ценой собственной.

На мероприятии ощущалась атмосфера вокзала. На входе приглашения в виде билетов на поезд проверяли актрисы, переодетые в проводниц. А гостей угощали чаем, как в настоящих поездах, с карпатскими травами, мятой и чабрецом в стаканах с фирменными подстаканниками.

Мероприятие посетили герои фильма, украинские железнодорожники, актеры Римма Зюбина, которая стала голосом ленты, Владимир Ращук, Виктория Билан-Ращук и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который отметил, что железная дорога сейчас является самым надежным транспортом для лидеров стран, приезжающих в Украину.

Римма Зюбина/Пресс-служба

Виктория Билан-Ращук, Галина Храпко и Владимир Ращук/Пресс-служба

Руслан Стефанчук/Пресс-служба

"Фильм показывает истории "железных" людей и примеры их преданности и смелости. Это уроки человечности. Это кадры, которые будут служить указателем для будущих поколений", – сказал Руслан Стефанчук.

Римма Зюбина и Руслан Стефанчук/Пресс-служба

Председатель ВРУ также вручил награды работникам "Укрзалізниці" и поблагодарил их за ежедневный важный труд.

Руслан Стефанчук/Пресс-служба

Руслан Стефанчук/Пресс-служба

"Мы хотели коснуться сердца каждого украинца, где бы он или она сейчас ни были. Ведь фильм отражает те испытания, через которые мы все вместе прошли. Вторая миссия – внушить гордость за нашу выносливость, изобретательность и силу духа. Кроме того, фильм есть не только культурным событием, но и гуманитарной инициативой – часть средств от проката будет передана детям и семьям погибших железнодорожников. Это решение команда продюсере приняла без колебаний. И вместе с Укрзалізницею мы уже определили первые пять семей с детьми, которые больше нуждаются в такой помощи", – сказала продюсер фильма Галина Храпко.

Дмитрий Драбик, Галина Храпко, Римма Зюбина, Юрий Миталев/Пресс-служба

В ленте "Потяг до життя" можно увидеть бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, голливудского актера и посла доброй воли Юнисеф Орландо Блума, футболиста и посла United24 Андрея Шевченко.

Трогательные истории железнодорожников в фильме нанизаны на центральную линию проводницы Ирины Юрченко – мамы Героя Дмитрия Казацкого (позывной – Орест), державшего оборону Азовстали.

Ирина Юрченко и ее сын Дмитрий Козацкий/Пресс-служба

"Этот фильм имеет важную задачу – донести роль железнодорожников следующим поколениям. Чтобы его посмотрели – и увидели героев, на которых хочется равняться. Ведь железнодорожники – это люди, которые самоотверженно делали и делают свое дело. Они часто незаметны, но благодаря им поезда курсируют с точки А в точку Б. И даже несмотря на обстрелы — они выходят на работу, едут на опасные участки и восстанавливают движение", — сказал председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

Вячеслав Штучный, Галина Храпко, Артем Стоянов, Ирина Юрченко, Дмитрий Козацкий, Александр Перцовский/Пресс-служба

Ирина Юрченко, Галина Храпко/Пресс-служба

В ленте показали первый в истории мировых войн полноценный госпиталь, который был поставлен на железнодорожные пути. Авторам также удалось собрать показания тех железнодорожников, которые совершали операцию по предотвращению техногенной катастрофы и которые под обстрелами совершали искусственное схождение вагонов, чтобы не дать врагу осаждать Киев. Здесь и о бесстрашии диспетчеров, которые продолжали управлять движением поездов в то время, как в помещении стекла прошивались вражескими пулями.

"Потяг до життя" – это история борьбы, преданности и героизма украинских железнодорожников, которой мир еще не видел.

Главную музыкальную тему к фильму написала композитор Надежда Одесюк.

В национальный прокат фильм выйдет 14 ноября.

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