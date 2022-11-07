Повеселилась на вечеринке: Иванка Трамп цветочным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Дочь экс-президента США собрала своих лучших подруг на вечеринку, чтобы отпраздновать свое 41-летие.

Недавно у Иванки Трамп был день рождения. Ей исполнился 41 год. По этому случаю она устроила вечеринку в ресторане, на которую пригласила подруг.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка предстала в черном мини-платье с цветочным голубо-зеленым принтом и пикантным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и красивые ноги Иванки. Платье она сочетала с белыми остроносыми туфлями с черными ремешками. Волосы она идеально уложила и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах. В ушах у нее были элегантные серьги с жемчугом.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Трамп вынесли сине-белый торт с золотым декором, и она задула свечи.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

А до ресторана праздновали день рождения Иванки на яхте. Вместе с подругами она устроила фотосессию в купальниках. На Трамп было шоколадное бикини и полосатое полотенце, которое она завязала на талии.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Ощущение любви ко дню рождения", — подписала фото Иванка.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

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