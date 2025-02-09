Повседневный лук герцогини: Меган Маркл носит толстовку с вышитыми именами своих детей

Меган Маркл часто носит вещи или аксессуары, которые отображают ее безграничную любовь к ее детям – дочери Лили и сыну Арчи.

Недавно герцогиня Сассекская поделилась в своем Instagram, который завела в январе 2025 года, милым роликом, в котором рассказала о том, как помогла 15-летней девочке после разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. Поклонники обратили внимание на одежду Меган.

В ролике герцогиня Сассекская появилась в синих джинсах и черном свитере с круглым вырезом, на горловине которого белыми курсивными буквами были написаны имена ее детей – Арчи и Лилибет.

Это свитер бренда Club Chainstitch из Чикаго, которая продает персонализированную одежду, сшитую на старинной вышивальной машине цепного стежка, пишет express.co.uk.

На своем веб-сайте бренд сообщил: "Наша самая продаваемая толстовка черного цвета, персонализированная специально для вас! Изготовлено из очень удобного хлопка кольцевого прядения с надписью в винтажном стиле тамбурным швом по вашему выбору. Идеальный уютный подарок для себя или любимого человека".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

А после видео Меган бренд опубликовал на своей странице в Instagram историю, в которой просто написал "Ух ты!" после того, как герцогиня надела одно из его изделий.

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