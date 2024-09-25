Повторил знаменитый образ отца: Бруклин Бекхэм за руку с женой Николой попал под прицел папарацци

Бруклин Бекхэм появился на Неделе моды в Париже за руку со своей женой Николой Пельтц.
Бруклин воссоздал знаменитый "кожаный аутфит" своего отца Бекхэма, в котором тот появился на открытии магазина Versace на Нью-Бонд-стрит 11 июня 1999 года в Лондоне.
Бруклин надел кожаные брюки и куртку Courrèges, в сочетании с черными ботинками, а Никола Пельтц была в белом комбинезоне с прозрачными деталями и белой сумкой Courrèges. Пару запечатлели по пути на показ Courrèges в рамках Недели моды в Париже.
Никола собрала волосы в небольшой хвост, сделала макияж со стрелками и надела серьгу в ухо. Полупрозрачный комбинезон, который она носила, пикантно подчеркивал ее грудь. Она была обута в туфли белого цвета на очень высоких каблуках, а в руках держала миниатюрную сумку.
Бруклин же очень напоминал своего отца Дэвида, когда тот в 1999 году вместе со своей невестой Викторией Адамс появились на публичном мероприятии в одинаковых кожаных костюмах от Gucci.
Напомним, вчера папарацци сделали фото Виктории Бекхэм в Париже. Она направлялась к своему автомобилю с сыном Ромео, когда их запечатлели репортеры. В Париже Виктория представит свою новую коллекцию весна-лето 2025. Ее показ запланирован на 27 сентября.
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