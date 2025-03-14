Повторил лук отца: сын королевы Камиллы посетил скачки в Челтнеме

Сын королевы Камиллы приехал на фестиваль в Челтнеме вместе с матерью и сестрой Лорой Лопес.
Фотографы запечатлели Тома Паркер-Боулза на конных соревнованиях. 50-летний мужчина был одет в песочный клетчатый костюм. Под пиджаком у него был серый джемпер, светлая рубашка и галстук. Также на голове была коричневая шляпа с лентой.
Образ Тома напоминал образ его отца 85-летнего Эндрю Паркер-Боулза, которого запечатлели на мероприятии вместе с его бывшей женой, а ныне женой короля Чарльза – Камиллой.
Также на скачках появилась и Лора Лопес – младшая дочь пары. Она выбрала для выхода тоже клетчатый костюм, который был похож на костюм ее брата. К стилю Лоры у многих есть вопросы, о чем мы писали ранее.
Напомним, принцесса Анна вовсе появилась на скачках в пальто, которое в ее гардеробе находится уже 27 лет.
Читайте также:
- Повторила образ: королева Камилла в розовом аутфите появилась на службе в Вестминстерском аббатстве
- Щедрый жест: король Чарльз приобрел новый особняк ради безопасности своей жены Камиллы
- Сын королевы Камиллы рассказал, что она никогда не делает для своего мужа короля Чарльза