Повторил лук отца: сын королевы Камиллы посетил скачки в Челтнеме

Сын королевы Камиллы приехал на фестиваль в Челтнеме вместе с матерью и сестрой Лорой Лопес.

Фотографы запечатлели Тома Паркер-Боулза на конных соревнованиях. 50-летний мужчина был одет в песочный клетчатый костюм. Под пиджаком у него был серый джемпер, светлая рубашка и галстук. Также на голове была коричневая шляпа с лентой.

Том Паркер Боулз / Фото: Getty Images

Образ Тома напоминал образ его отца 85-летнего Эндрю Паркер-Боулза, которого запечатлели на мероприятии вместе с его бывшей женой, а ныне женой короля Чарльза – Камиллой.

Королева Камилла и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Также на скачках появилась и Лора Лопес – младшая дочь пары. Она выбрала для выхода тоже клетчатый костюм, который был похож на костюм ее брата. К стилю Лоры у многих есть вопросы, о чем мы писали ранее.

Королева Камилла и Лора Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Анна вовсе появилась на скачках в пальто, которое в ее гардеробе находится уже 27 лет.

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