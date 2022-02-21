Повторила аутфит: Юлия Тимошенко выступила в парламенте в твидовом платье с кожаными акцентами

Повторила аутфит: Юлия Тимошенко выступила в парламенте в твидовом платье с кожаными акцентами

Политик бережно относится к вещам и легко носит один и тот же наряд несколько раз.

Юлия Тимошенко сегодня, 21 февраля, появилась в стенах парламента в наряде, в котором мы ее уже не раз видели.

На нардепе было темное твидовое обтягивающее платье с акцентными черными кожаными вставками по бокам, на руках, воротнике и нагрудных карманах. Наряд также украшали декоративные пуговицы.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Владимировна сделала свою любимую прическу – низкий хвост с начесом и выпущенными спереди прядями. Лук политик дополнила нежным макияжем и оптическими очками в темной оправе.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

В этом образе госпожа Тимошенко появлялась в Верховной Раде в октябре и декабре прошлого года.

Юлия Тимошенко в декабре 2021 года

Напомним, а в эфире политическом ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1" Юлия Владимировна предстала в белой рубашке с молнией и серой юбке-карандаше. Наряд она дополнила сапогами на высокой платформе и каблуке.

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