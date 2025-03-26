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Повторила лук: королева Летиция встретилась со школьниками в Кабо-Верде

Повторила лук: королева Летиция встретилась со школьниками в Кабо-Верде

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция продолжает свой визит в страну в Африке.

Сегодня Летиция побывала в средней школе Regina Silva. Королева совершает трехдневную поездку в Кабо-Верде, чтобы посетить различные проекты, с которыми сотрудничает Испания.

Сегодня Ее Величество снова была одета в белую рубашку, на ней также были брюки цвета хаки с накладными карманами и красный жилет. Летиция собрала волосы в высокий хвост, надела серьги-гвоздики в уши, а у нее на пальце сверкало любимое кольцо Coreterno.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

В ее первый день визита в страну королева появилась на публике практически в идентичном образе, надев рубашку и брюки цвета-хаки и красную жилетку.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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