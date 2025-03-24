Повторила любимый образ: королева Матильда пришла на церемонию приветствия в любимом розовом наряде

Официальная церемония приветствия состоялась в Королевском дворце в Брюсселе. Королева Матильда появилась на публике в эффектном розовом аутфите и не осталась незамеченной.

На Матильде было розовое платье-миди с воротником стойком и лаконичным бантом на груди, а также поясом на талии, а сверху набросила жакет. Наряд королева дополнила шляпой, нюдовым клатчем и перчатками, а также песочными туфлями-лодочками из замши на каблуках. На запястье у королевы были часы, несколько золотых браслетов, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.

Королева Матильда и супруга президента Сингапура / Фото: Getty Images

В этом же платье королева Матильда появилась на приеме для членов основных органов власти Бельгии в Королевском дворце в Брюсселе в феврале.

Король Филипп был в темно-синем костюме, белой рубашке и с галстуком в мелкий розовый принт. Госпожа Джейн облачилась в черный наряд, состоявшей из удлиненной блузы и широких брюк, а через плечо у нее висела сумка на золотом ремешке-цепочке. А президент был в темно-синем костюме, белой рубашке и с голубым галстуком в принт.

Бельгийская королевская пара приветствовала президента Сингапура / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали нежный весенний лук королевы Матильды в желто-серых оттенках, в котором она присутствовала на мастер-классе в Брюсселе.

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