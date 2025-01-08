Повторила наряд: королева Мэри надела на прием во дворце платье, которому уже 17 лет

Ее Величество выбрала для мероприятия особые украшения, а также не новое платье.

7 января король Дании Фредерик X и его супруга королева Мэри устроили третий традиционный новогодний прием во дворце Кристиансборг в Копенгагене. На этом мероприятии присутствовали офицеры Вооруженных сил и Датского агентства по чрезвычайным ситуациям, а также представители крупных национальных организаций и королевских патронатов.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Уже традиционно Ее Величество надевает на эти мероприятия свои архивные платья, демонстрируя таким образом, что она экономная и поддерживает устойчивою моду. На приеме королева была в платье от Джули Фагерхольдт серо-голубого оттенка. У этого наряда был тонкий шелковый верх и длинная юбка из жаккардовой ткани.

Платье Мэри украшало также каплевидный вырез на груди. Впервые королева надела это платье на новогоднем приеме в 2008 году. Позже платье было переделано в нынешний вид датским дизайнером Биргит Хальштейн. Королева носила обновленный вариант наряда на новогодних приемах в 2017 и 2023 годах.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

В этот раз она дополнила свой праздничный лук старинными украшениями из бриллиантов. На Мэри были серьги принцессы Каролины и одна из бриллиантовых брошей королевы Жозефины и пару серег, созданных примерно в 1840 году. Эти серьги можно регулировать по длине и они украшены бриллиантами грушевидной формы.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Украшения являются частью набора Antique Diamond Parure, который был приобретен на аукционе в 1881 году королевой Ловисой, прабабушкой королевы Маргрете, которая отреклась от престола в пользу своего сына Фредерика X.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

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