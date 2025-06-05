Повторила наряд, но добавила интересный аксессуар: королева Мэри посетила Всемирный саммит моды

Королева Дании Мэри / © Getty Images

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Это мероприятие проводится в Копенгагене ежегодно и стимулирует глобальный разговор об устойчивости в моде, объединяя бренды, ритейлеров, новаторов в области материалов и технологий, а в этом году — и политиков.

Королева Дании Мэри / © Getty Images

На этот саммит королева надела укороченные штаны в паре с соответствующим блейзером от копенгагенского бренда Mark Kenly Domino Tan.

Королева Дании Мэри / © Getty Images

Образ она дополнила коричневыми туфлями-лодочками и широким коричнево-белым поясом с пряжкой, которые делал этот строгий наряд более оригинальным.

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Это не первый раз, когда королева надевает этот серый ансамбль — ранее она носила его во время своего государственного визита в Париж. Тогда Мэри сочетала костюм с аксессуарами оттенка марсала.

Королева Дании Мэри и ее муж в Париже / © Associated Press

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и ее сын принц Кристиан / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images