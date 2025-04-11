Повторила нежный образ: герцогиня Софи в пальто и туфлях-лодочках появилась на параде

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Парад знаменует собой завершение 44-ти недель интенсивной подготовки офицеров-кадетов курса 242, кроме того, в параде принимают участие 26 иностранных кадетов из 18 стран.

60-летняя герцогиня Софи носила шерстяным пальто голубого цвета с поясом на талии, которое дополнила небесно-голубыми туфлями-лодочками на каблуках и клатчем-конвертом из змеиной кожи, а также миниатюрной шляпой-таблеткой, украшенной перьям.

В этом же пальто мы видели герцогиню Эдинбургскую на рождественской службе в декабре 2024 года в Сандрингеме.

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Герцогиня Софи дополнила очень нежный лук бриллиантовыми серьгами и тонкой золотой цепочкой с лаконичной круглой подвеской на шее. Ее волосы были собраны в низкую прическу, а на лице был легкий дневной макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, сегодня все обсуждают визит принца Гарри в Украину, а мы вспоминали, как в апреле 2024 года герцогиня Софи совершила неожиданный визит в Киев, Ирпень и Бучу.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images