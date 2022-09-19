Повторила образ 21-летней давности: королева Иордании Рания красиво почтила память Елизаветы II

Своим элегантным образом она вспомнила день, когда впервые встретила королеву Великобритании.
Королева Иордании, жена короля Абдаллы II, Рания аль-Абдалла любит красиво выглядеть и делать акценты на одежде. Ранее мы уже рассказывали, как в 2009 году, на 10 годовщину правления мужа, она надела свое культовое коронационное платье от дизайнера Эли Сааба. Таким образом, королева напомнила о самом важном дне в своей жизни и показала, что совершенно не изменилась, как и ее платье, которое она хранила много лет.
Спустя годы после того случая Рания посетила церемонию прощания с королевой Елизаветой II. Своим нарядом королева Иордании красиво почтила память британского монарха, ведь впервые надевала это же платье и плащ 21 год тому назад, когда впервые посетила Лондон в качестве королевы и лично встретилась с Елизаветой.
Наряд состоял то ли из платья, то ли из шелковой блузы с красивой рюшей, поверх которой королева надела пальто с широким поясом.
В 2001 году образ Рания дополнила серьгами и туфлями-лодочками, а волосы собрала в лаконичную прическу. В тот раз она и Абдалла II посещали Великобританию с четырехдневными визитом.
На похороны Елизаветы II, 19 сентября, Рания образ немного дополнила аксессуарами. В этот раз на ней были туфли в стиле Мэри Джейн от бренда Jennifer Chamandi, шляпка с вуалью и клатч с брошкой от Manolo Blahnik.
Читайте также:
- В элегантном платье и с гламурными аксессуарами: королева Рания на приеме в Букингемском дворце
- В брючном костюме и в культовых туфлях Мэри Джейн: королева Рания дала интервью в Лондоне
- В плиссированном платье и на шпильках: королева Рания в роскошном образе приехала в Париж