Повторила образ 21-летней давности: королева Иордании Рания красиво почтила память Елизаветы II

Королева Иордании, жена короля Абдаллы II, Рания аль-Абдалла любит красиво выглядеть и делать акценты на одежде. Ранее мы уже рассказывали, как в 2009 году, на 10 годовщину правления мужа, она надела свое культовое коронационное платье от дизайнера Эли Сааба. Таким образом, королева напомнила о самом важном дне в своей жизни и показала, что совершенно не изменилась, как и ее платье, которое она хранила много лет.

Спустя годы после того случая Рания посетила церемонию прощания с королевой Елизаветой II. Своим нарядом королева Иордании красиво почтила память британского монарха, ведь впервые надевала это же платье и плащ 21 год тому назад, когда впервые посетила Лондон в качестве королевы и лично встретилась с Елизаветой.

Наряд состоял то ли из платья, то ли из шелковой блузы с красивой рюшей, поверх которой королева надела пальто с широким поясом.

Королева Рания, Абдалла II, королева Елизавета II, принц Филипп / Фото: Getty Images

В 2001 году образ Рания дополнила серьгами и туфлями-лодочками, а волосы собрала в лаконичную прическу. В тот раз она и Абдалла II посещали Великобританию с четырехдневными визитом.

Королева Рания, Абдалла II, королева Елизавета II, принц Филипп / Фото: Getty Images

На похороны Елизаветы II, 19 сентября, Рания образ немного дополнила аксессуарами. В этот раз на ней были туфли в стиле Мэри Джейн от бренда Jennifer Chamandi, шляпка с вуалью и клатч с брошкой от Manolo Blahnik.

Королева Рания с мужем / Фото: Getty Images

Королева Рания с мужем / Фото: Getty Images

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