Повторила образ 28-летней давности: принцесса Анна на мероприятии в Шотландии

Взрыв Boeing 747 над Локерби — крупная авиационная катастрофа в результате теракта, произошедшая 21 декабря 1988 года. Авиалайнер Boeing 747-121 авиакомпании Pan American совершал плановый межконтинентальный рейс PA103 по маршруту Франкфурт-на-Майне—Лондон—Нью-Йорк—Детройт, но через 58 минут после вылета из Лондона в его грузовом отсеке в носовой части произошел взрыв, уничтоживший самолет. Горящие обломки лайнера рухнули на город Локерби в Шотландии.

В этой катастрофе погибло 270 человек, находившихся на борту лайнера.

"К Мемориалу авиакатастрофы в Локерби и Саду памяти королевская принцесса возложила венок в честь 35-летия катастрофы. Ее Королевское Высочество также посетила недавно отреставрированный Центр для посетителей Dryfesdale Lodge, который служит мемориальным центром погибшим во время взрыва рейса 103 компании Pan Am", - написали под снимками Ее Высочества, опубликованных на странице королевской семьи в Instagram.

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На мероприятии принцесса Анна появилась в зеленом твидовом пальто с бархатным воротником. Кстати, это пальто Анна уже носила в 1996 году и тоже в Шотландии, когда вместе с матерью королевой Елизаветой II они возложили венок к входу в начальную школу Данблейна, где 13 марта 1996 года вооруженный мужчина застрелил 16 детей и учителя.

Сестра короля Чарльза не впервые демонстрирует, что заботится об экологии и окружающей среде и часто достает из своего гардероба наряды, которые носила много лет назад. Ранее в одном из таких принцесса появилась на фестивале в Челтнеме.

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