Повторила образ: Джилл Байден появилась на публике в любимом макси-платье

Это платье она надевала уже несколько раз, но всегда сочетает его с новыми аксессуарами.

У первой леди США Джилл Байден в среду, 13 октября, был очень насыщенный день, ведь она посетила сразу несколько мест, среди которых был учебный центр для детей в Аллентауне, штат Пенсильвания и Институт Артуро Веласкеса в Чикаго.

Джилл Байден / Associated Press

Для своих деловых выходов первая леди выбрала любимое темно-синее платье в цветочный принт от бренда Oscar de la Renta. Наряд длинный и с рукавом фасона "епископ". Джилл Байден дополнила его красным поясом, несколькими золотыми украшениями и синими туфлями-лодочками.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Но первое появление первой леди в этом платье случилось на обложке августовского номера американского журнала Vogue. Снимки из фотосета опубликовали на официальной странице журнала в Instagram.

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