Повторила образ и надела брошь матери: королева Елизавета отпраздновала официальный день рождения

Для мероприятия Ее Величество выбрала особое украшение в стиле ар-деко.

В каждую вторую субботу июня в Великобритании празднуют официальный день рождения королевы. Праздник сопровождается торжественным военным парадом Trooping the Colour. Это грандиозная церемония, демонстрирующая приверженность традициям и военную мощь.

Королева Елизавета II / Associated Press

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Королева посещала Trooping the Colour каждый год своего правления, за исключением 1955-го, когда мероприятие было отменено из-за забастовки железнодорожников в стране. Ранее королева появлялась на мероприятии верхом на лошади и в военной форме, но с 1987 года приезжает на карете. Из-за пандемии коронавируса мероприятие немного изменили, и публики на нем, кроме нескольких членной королевской семьи, не было.

Королева Елизавета II / Associated Press

В этого году Ее Величество решила выбрать для торжественной церемонии наряд, в котором появлялась на открытии парламента в мае. Она надела серое-голубое атласное платье с желтыми цветами, которое также надевала на 99-летие принца Филиппа, и голубое пальто с цветочной вышивкой на горловине. Дополнили образ шляпка, белые перчатки, черные туфли на низком каблуке и сумка ее любимой модели от британского бренда Launer.

Королева Елизавета II / Associated Press

Из украшений Ее Величество предпочла жемчужные сережки, бусы, а также особую брошку в стиле ар-деко с бриллиантами и аквамаринами. Ранее эта брошь принадлежала матери Елизаветы II, Елизавете Боуз-Лайон, которая приобрела ее приблизительно в 1930-х годах и появлялась в ней до конца 1950-х. Видимо, позже она ее не надевала, поскольку украшение немного вышло из моды.

Королева Елизавета II / Associated Press

После смерти матери Елизавета унаследовала ее украшения, и эта брошь стала одним из любимых украшений монарха, в котором она часто появляется, чтобы почтить ее память.

Вот несколько фото, на которых Елизавете Боуз-Лайон запечатлена в этом украшении:

Королева Елизавета II, герцог Эдинбургский, принцесса Анна и королева-мать на балконе Букингемского дворца. Парад проводится в честь официального дня рождения королевы. / Getty Images

Королева-мать посещает школу Coborn для девочек в Лондоне в честь 250-летия учреждения. 15 марта 1951 года / Getty Images

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Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)

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