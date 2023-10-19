Повторила образ и надела особенную тиару Елизаветы II: королева Камилла с мужем Чарльзом на приеме

Это традиционное мероприятие, которое новоиспеченный монарх должен посетить в первый год после своей коронации.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вчера королевская чета побывала на ужине в особняке Mansion House, чтобы отметить работу гражданских учреждений лондонского Сити и ливрейных компаний, древних и современных торговых гильдий города.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла была в платье от Брюса Олдфилда, дизайнера, который сшил для нее ее коронационный наряд, в руках держала серебряный клатч и впервые надела тиару "Девушек Великобритании и Ирландии". Эта тиара была свадебным подарком от "Девушек Великобритании и Ирландии" герцогине Йоркской, впоследствии королеве Марии, в 1893 году. Мария Текская впоследствии подарила эту тиару своей внучке, королеве Елизавете II, когда та выходила замуж за принца Филиппа, перед вступлением на престол.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Елизавета носила тиару на протяжении всего своего исторического 70-летнего правления, а теперь доступ до королевской сокровищницы принадлежит Камилле. Как вспоминает People, королева Елизавета II даже ласково называла аксессуар "бабушкиной тиарой", вспоминая, кто подарил ей фамильную реликвию.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Хотя изначально тиара была украшена жемчугом, королева Мария изменила ее, дополнив бриллиантами. А жемчуг был использован в ее тиаре "Любовный узел", любимой тиаре принцессы Уэльской Кэтрин. Также тиару можно носить как ожерелье.

Королева Елизавета II в тиаре "Девушек Великобритании и Ирландии" / Фото: Getty Images

Также Камилла надела сверкающее ожерелье и браслет своей свекрови, которые покойный монарх получил в подарок на 21-й день рождения.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ранее в этом же платье королева Камилла появилась на приеме во время визита в Германию, но тогда дополнила образ другими украшениями и тиарой - одной из самых любимых тиар королевы Камиллы - "Гревилл" (The Greville Tiara).

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