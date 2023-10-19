Повторила образ и надела особенную тиару Елизаветы II: королева Камилла с мужем Чарльзом на приеме

Король Чарльз III и его супруга - королева Камилла - посетили вчера прием в честь гражданских учреждений Лондона.
Это традиционное мероприятие, которое новоиспеченный монарх должен посетить в первый год после своей коронации.
Вчера королевская чета побывала на ужине в особняке Mansion House, чтобы отметить работу гражданских учреждений лондонского Сити и ливрейных компаний, древних и современных торговых гильдий города.
76-летняя Камилла была в платье от Брюса Олдфилда, дизайнера, который сшил для нее ее коронационный наряд, в руках держала серебряный клатч и впервые надела тиару "Девушек Великобритании и Ирландии". Эта тиара была свадебным подарком от "Девушек Великобритании и Ирландии" герцогине Йоркской, впоследствии королеве Марии, в 1893 году. Мария Текская впоследствии подарила эту тиару своей внучке, королеве Елизавете II, когда та выходила замуж за принца Филиппа, перед вступлением на престол.
Елизавета носила тиару на протяжении всего своего исторического 70-летнего правления, а теперь доступ до королевской сокровищницы принадлежит Камилле. Как вспоминает People, королева Елизавета II даже ласково называла аксессуар "бабушкиной тиарой", вспоминая, кто подарил ей фамильную реликвию.
Хотя изначально тиара была украшена жемчугом, королева Мария изменила ее, дополнив бриллиантами. А жемчуг был использован в ее тиаре "Любовный узел", любимой тиаре принцессы Уэльской Кэтрин. Также тиару можно носить как ожерелье.
Также Камилла надела сверкающее ожерелье и браслет своей свекрови, которые покойный монарх получил в подарок на 21-й день рождения.
Ранее в этом же платье королева Камилла появилась на приеме во время визита в Германию, но тогда дополнила образ другими украшениями и тиарой - одной из самых любимых тиар королевы Камиллы - "Гревилл" (The Greville Tiara).
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