Повторила образ: инфанта София посетила встречу во дворце в легком летнем платье

Инфанта София / © Getty Images

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Во дворце состоялась встреча с Советом попечителей Фонда испанского комитета United World Colleges (UWC), а также студентами, получивших место для обучения в этой школе в 2025 году, и тех, кто возвращается после двух лет обучения.

Что касается фонда, то он отвечает за сбор необходимых средств для того, чтобы каждый год большее число испанских студентов могли посещать школы United World.

Инфанта София, король Филипп VI, королева Летиция / © Getty Images

18-летняя инфанта София появилась на мероприятии в мятном платье Zara, которое она уже носила прошлым летом на Майорке. Наряд был длины миди и без рукавов. Первоначально это платье входило в гардероб королевы Летиции, но инфанта носила его без пояса и аксессуаров, в свободном летнем силуэте. София дополнила наряд балетками с острым носком на плоской подошве нюдового цвета.

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София распустила волосы и сделала легкий макияж на лице.

Инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция, отметим, также присутствовала на этом мероприятии и носила то же платье из смеси льна и хлопка на одно плечо от Mango, которое носила в этот же день на встрече во дворце Сарсуэла с представителями интернет-газеты «Articulo 14».

Королева Летиция / © Getty Images