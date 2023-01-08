Повторила образ: испанская королева Летиция надела платье, которое в ее гардеробе с 2013 года

Несмотря на то, что платью уже 10 лет, оно в отличном состоянии и прекрасно сидит на фигуре королевы.

Представители королевских семей - публичные люди, поэтому очень часто появляются на различных мероприятиях, особенно государственных. Зачастую наряды королевы и принцессы стараются подбирать относительно лаконичные, без надписей, глубоких декольте и хорошо сидящие по фигуре.

Отличным вкусом в этом плане отличилась испанская королева Летиция, а также и своей бережливостью, ведь уже не раз была замечена в нарядах, которые надевала ранее.

На днях, во время ежегодного торжественного мероприятия Pascua Militar 2023 (военная Пасха), также известного, как новогодний военный парад, Ее Величество королева Летиция вышла на публику в роскошном длинном платье винного оттенка от бренда Felipe Varela. Наряд был приталенным, имел длинные рукава и украшен кружевом.

Королева Летиция и король Филипп в 2023 году / Фото: Getty Images

Однако платье совершенно не новое и Летиция надевала его уже неоднократно. Впервые она появилась в этом наряде в 2013 году на ежегодном приеме послов иностранных государств в Королевском дворце, тогда она еще была в статусе принцессы.

Королева Летиция и король Филипп в 2013 году / Фото: Getty Images

Еще раз это красивое платье она надела в 2017 году, тоже на приеме для иностранных послов в Королевском дворце.

Королева Летиция и король Филипп в 2017 году / Фото: Getty Images

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