Повторила образ: королева Камилла в розовом аутфите появилась на службе в Вестминстерском аббатстве

Королева Камилла и король Чарльз III главенствовали вчера на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Король Чарльз так же, как и его невестка принцесса Уэльская Кейт, впервые за два года посетили это публичное мероприятие. Короля на службе сопровождала его жена Камилла.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Ее Величество выбрала тот же образ, в котором в сентябре 2023 года приезжала во Францию. Камилла надела розовое платье-пальто из шерстяного крепа от Fiona Clare, розовую шляпу-таблетку с узором в виде листьев от Philip Treacy, а в руках держала серую сумку Charlotte Elizabeth и была обута в серые замшевые туфли на каблуках.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

У королевы на шее было жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой, а также она надела жемчужные серьги-клипсы (уши у Камиллы не проколоты).

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король облачился в темно-серый костюм, белую рубашку в тонкую полоску и галстук с прином сов и котиков, а в его нагрудном кармане был соответсвующий платок.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

В этот день к королю и королеву присоединились герцог и герцогиня Глостерские и 2000 человек прихожан в Вестминстерском аббатстве на мероприятии, которое было посвящено теме "Вместе мы процветаем", празднуя несокрушимый дух семьи Содружества.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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