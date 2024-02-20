Повторила образ: королева Летиция появилась на публике в платье, которое недавно носила

Королева Летиция продемонстрировала на публике почти весенний образ.
Ее Величество королева присутствовала на церемонии открытия Talent Tour 2024 Фонда принцессы Жироны в Международном центре Испании в Саламанке.
На мероприятии королева появилась в платье красивого цвета морской волны с круглой горловиной, каплевидным вырезом на груди и рукавами-фонариками от испанского бренда Dándara.
В этом наряде мы видели Летицию во время государственной поездки в Данию в ноябре 2023 года. Поверх платья в этот раз королева надела пальто верблюжьего цвета и туфли-лодочки из кожи на невысоких каблуках от Magrit.
Также на ней были серьги Gold&Roses, классический макияж на лице и распущены длинные волосы. В руках она держала сумку, подобранную под тон платья, а на ее пальце сверкало любимое золотое кольцо Coreterno.
Напомним, на прошлой неделе королева Летиция побывала с мужем в Барселоне, где появилась в потрясающем брючном костюме черного цвета от Dries Van Noten.
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