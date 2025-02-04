Повторила образ: королева Летиция в красивом аутфите приехала на мероприятие

Королева Испании Летиция принимает участие в институциональном мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с раком в Rastro Espace в Мадриде.

Мероприятие было организовано Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC), почетным президентом которой является Летиция. Целью этого мероприятия является повышение осведомленности и профилактика рака.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция приехала на мероприятие в образе, в котором мы видели ее во время поездки в Данию в 2003 году. Два года назад королева посетила детскую больницу Мэри Элизабет вместе с королевой Мэри и выбрала тогда для появления на публике бирюзовое платье и великолепное пальто Carolina Herrera.

Королева Летиция и кронпринцесса Мэри на встрече в 2023 году / Фото: Getty Images

На мероприятии, которое она посетила сегодня утром, супруга короля Филиппа VI была в точно таком же наряде. Она распустила волосы, сделала красивую укладку и макияж в теплых оттенках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, каким особенным фото поделилась с подписчиками принцесса Уэльская Кейт, а публикация была приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.

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