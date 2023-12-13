Повторила образ: королева Максима появилась на банкете в наряде, который уже надевала

Банкет состоялся в Королевском дворце в Амстердами вчера вечером после официальной церемонии приветствия королевой Максимой и королем Виллемом-Александром президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и первой леди Ким Кеон Хи.

Эта поездка знаменует собой первый государственный визит президента Республики Корея в Нидерланды с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения в 1961 году.

Королева Максима прибыла на торжество в платье из бархата и кружева бордового цвета от Costarellos. Этот же наряд королева надевала на прием в Греции во время визита в ноябре 2022 года.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королевский образ дополняла тиара Mellerio Ruby Parure и Орден "За заслуги перед дипломатической службой", который получила от президента Южной Кореи. У королевы была вечерняя укладка, красивый макияж на лице и серьги-висюльки с рубинами в ушах. Также она надела несколько драгоценных браслетов на запястья, кольца и тонкий красный браслет с амулетом "кошачий глаз". Такой носит и королева Камилла. Считается, что его надевают, чтобы избежать негативной энергии от окружающих. Супруг королевы был во фраке и в орденах.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентской четой Южной Кореи / Фото: Getty Images

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