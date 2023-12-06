Повторила образ: королева Матильда в бархатном наряде и тиаре приехала на банкет

Король и королева Бельгии находятся с официальным визитом в Германии.

Вчера король Филипп и королева Матильда встретились с президентской четой Германии. Ее Величество появилась на церемонии приветствия в изумрудном костюме и черном кейп-пальто.

Король и королева Бельгии с президентской четой Германии / Фото: Getty Images

Вечером королевскую чету ожидал государственный банкет в Берлине. На нем Матильда блистала в бордовом бархатном платье Armani Prive с открытыми плечами и пикантным акцентом на декольте, а также была в тиаре Девяти Провинций.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

В ушах у Ее Величества сверкали серьги-люстры с бриллиантами, а шею украшало драгоценное колье. Прическа и макияж королевы были вечерними.

Королева Матильда и король Филипп в Германии с президентской четой / Фото: Getty Images

К слову, это же платье Матильда надевала на государственный ужин в Королевском дворце в Лакене, во время двухдневного государственного визита президента Франции Эммануэля Макрон и его супруги Брижит Макрон в 2018 году. Но, только тогда была без колье на шее.

Королева Матильда, Брижит Макрон, король Филипп и Эммануэль Макрон / Фото: Getty Images

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