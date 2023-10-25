Повторила образ матери: молодая норвежская принцесса очаровала нарядом, которому уже 12 лет

Все эти годы платье бережно хранилось в гардеробе ее матери и ждало своего звездного часа.

В этом месяце все говорят о празднике в Копенгагене, который организовала для внука - принца Кристиана - королева Маргрете II. Наследнику престола исполнилось 18 лет, и по этому случаю дворец посетило много гостей, среди которых были и представители некоторых ближних королевств. В частности, среди тех монарших особ, который собрались во дворце Кристиансборг на праздничный гала-ужин, были и представитель норвежской королевской семьи - кронпринцесса Матте-Марит и ее дочь Ингрид Александра.

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и их дочь принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

19-летняя наследная принцесса Норвегии решила надеть на мероприятие не новое платье, а наряд своей матери, который та надевала в 2011 году на свадьбу князя Монако Альбера и княгини Шарлин.

Платье было выполнено в нежно-голубом цвете, имело оборки, было на одно плечо, а его талию украшал серебристый пояс. Автором платья является бренд Pucci.

Принцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Также Ингрид Александра дополнила образ еще одним аксессуаром матери - лаконичным небольшим клатчем от Fiona Kotur, которым Матте-Марит дополнила свой образ на официальной части церемонии Альбера и Шарлин. А завершила свой образ 19-летняя принцесса бриллиантовыми серьгами-люстрами и браслетом кронпринцессы Марты - свой прабабушки.

Принцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Что касается других деталей образа, то принцесса Ингрид Александра впервые надела Королевский Орден Слона, высшую награду Дании, которую ей вручила королева Дании Маргрете в честь ее 18-летия в прошлом году, Звезду Норвежского ордена Святого Олафа, Семейный орден короля Харальда, кольцо с бриллиантом, которое также было подарком на день рождения от ее бабушки и дедушки и принадлежало ее бабушке королеве Соне. На голове у нее была тиара принцессы Ингеборг, которую она получила в подарок на 18-летие от семьи своей двоюродной бабушки принцессы Рагнхильд. Тиара была куплена шведским принцем Карлом у Boucheron для своей жены принцессы Ингеборг.

Вероятно, в будущем мы еще не раз увидим на Ингрид Александре наряды и украшения ее матери и бабушек.

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