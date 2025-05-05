Повторила образ матери: принцесса Анна надела военную форму для особо торжественного выхода

Принцесса Анна, король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Королевская принцесса Анна прибыла на мероприятие одета в форму йоменов-медсестер первой помощи (волонтерский корпус королевской принцессы) без каких-либо наград.

Принцесса Анна и ее муж Тимо Лоуренс / © Associated Press

Напомним, что ее мать, покойная королева Елизавета II, также в 1945 году в честь Дня победы появилась на балконе Букингемского дворца в форме члена Вспомогательных территориальных служб.

Принцесса Елизавета, ее мать королева Елизавета, король Георг VI и принцесса Маргарет на параде, 8 мая 1945 года / © Getty Images

А брат принцессы, король Чарльз, надел форму своего деда – короля Георга VI. А муж принцессы Анны, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, также носил военно-морскую форму.

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Принцесса Анна, король Чарльз, королева Камилла / © Getty Images

После военного шествия, в котором принимали участие и украинские военные, неся украинский флаг, члены семьи отправились в Букингемский дворец и появились на балконе перед публикой. Позже там был организован прием для ветеранов и членов их семей.

Украинские военные на параде в Лондоне / © Getty Images