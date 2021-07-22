Повторила образ, но все равно прекрасна: королева Летиция в объективах папарацци

Королева Летиция бережно относится к вещам и легко может появится в одном и том же наряде несколько раз.
Сегодня испанская королева-консорт приехала на встречу в AECC (Испанская ассоциация против рака) в Мадриде и была запечатлена фотографами.
Ее Величество была одета в твидовое платье с мелкой бахромой на подоле от бренда Adolfo Dominguez. Этот наряд королева уже надевала в 2018 году. Лук она дополнила поясом на талии, который был подобран в тон коричневым кожаным эспадрильям на платформе и завязках-лентах, а на плече у нее висела белая сумка на ремешке-цепочке.
Летиция распустила волосы, надела защитную маску и любимое золотое кольцо от Karen Hallam на указательный палец левой руки. Получился прекрасный летний образ.
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