Повторила образ: принцесса Беатрис надела старое платье на концерт в честь короля Чарльза III

34-летняя принцесса Беатрис появилась с сестрой и мамой на коронационном концерте, который состоялся 7 мая, на следующий день после официальной церемониальной части.

Принцесса Беатрис и ее мама Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Для мероприятия она выбрала бордовое платье с длинными рукавами от бренда Alaïa.

Наряд девушки сделано из бархата и имел геометрический узор. Образ она дополнила идеальной укладкой, макияжем и несколькими золотыми украшениями на запястьях.

Принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци / Фото: Associated Press

Это платье у Беатрис в шкафу не новинка и ранее она его уже надевала. Самый запоминающийся выход в этом образе был у нее в 2019 году, когда она посетила прием в Национальной портретной галерее.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци в 2019 году / Фото: Getty Images

Однако напомним, что несмотря на такой модный повтор, в день коронации Беатрис решила надеть очень дорогие украшения, ведь только пара ее сережек стоила почти 39 тысяч долларов.

Принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци и принц Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также:

Коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы (60 фото)