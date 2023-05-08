Повторила образ: принцесса Беатрис надела старое платье на концерт в честь короля Чарльза III

Принцесса выбрала наряд темного оттенка, который ранее уже надевала.
34-летняя принцесса Беатрис появилась с сестрой и мамой на коронационном концерте, который состоялся 7 мая, на следующий день после официальной церемониальной части.
Для мероприятия она выбрала бордовое платье с длинными рукавами от бренда Alaïa.
Наряд девушки сделано из бархата и имел геометрический узор. Образ она дополнила идеальной укладкой, макияжем и несколькими золотыми украшениями на запястьях.
Это платье у Беатрис в шкафу не новинка и ранее она его уже надевала. Самый запоминающийся выход в этом образе был у нее в 2019 году, когда она посетила прием в Национальной портретной галерее.
Однако напомним, что несмотря на такой модный повтор, в день коронации Беатрис решила надеть очень дорогие украшения, ведь только пара ее сережек стоила почти 39 тысяч долларов.
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