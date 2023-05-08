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Повторила образ: принцесса Беатрис надела старое платье на концерт в честь короля Чарльза III

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Повторила образ: принцесса Беатрис надела старое платье на концерт в честь короля Чарльза III

Принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци / Фото: Associated Press

Принцесса выбрала наряд темного оттенка, который ранее уже надевала.

34-летняя принцесса Беатрис появилась с сестрой и мамой на коронационном концерте, который состоялся 7 мая, на следующий день после официальной церемониальной части.

Принцесса Беатрис и ее мама Сара Фергюсон / © Associated Press
Принцесса Беатрис и ее мама Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Для мероприятия она выбрала бордовое платье с длинными рукавами от бренда Alaïa.

Наряд девушки сделано из бархата и имел геометрический узор. Образ она дополнила идеальной укладкой, макияжем и несколькими золотыми украшениями на запястьях.

Принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци / © Associated Press
Принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци / Фото: Associated Press

Это платье у Беатрис в шкафу не новинка и ранее она его уже надевала. Самый запоминающийся выход в этом образе был у нее в 2019 году, когда она посетила прием в Национальной портретной галерее.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци в 2019 году / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци в 2019 году / Фото: Getty Images

Однако напомним, что несмотря на такой модный повтор, в день коронации Беатрис решила надеть очень дорогие украшения, ведь только пара ее сережек стоила почти 39 тысяч долларов.

Принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци и принц Гарри / © Associated Press
Принцесса Беатрис, Эдоардо Мопелли Моцци и принц Гарри / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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